STIŽE NAM VREMENSKI ROLERKOSTER! Posle kišnih dana, temperature idu i do 20 stepeni, a onda...

Za naredni vikend moguće prolazno zahlađenje, a posle 18. novembra biće ponovo relativno toplo, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo.

U utorak će i dalje biti oblačno i tmurno, ali nas od srede do subote čeka suvo vreme, uz hladne noći, ali i relativno tople dane, navodi meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Za naredni vikend moguće prolazno zahlađenje, a posle 18. novembra biće ponovo relativno toplo - kaže on.

U utorak će biti, kako navodi, još dosta niskih oblaka i tmurno vreme ali - bez padavina. Biće relativno hladno, posebno na severu i istoku regiona uz maksimume od +4 do +14 stepeni Celzijusa.

- Od srede do subote uz dominaciju anticiklona suvo i stabilno. Noći i jutra ponedge magloviti, uz pojavu slabog mraza, ali tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine uz maksimume od +14 do +20 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka - objašnjava.

Sledećeg vikenda, međutim, jak ciklon nad Skandinavijom bi ka našem delu Evrope mogao poslati hladan front koji bi uz prolaznu kišu i planinski sneg doneo jak severozapadni vetar i prolazno zahlađenje, te bi se oko 16. novembra maksimumi kretali od +3 do +8, a na planinama preko 800 metara nadmorske visine od -4 do 0 stepeni Celzijusa.

- Ukoliko da zahlađenje dođe biće krakotrajno i već oko 18. novembra se očekuje otopljenje. Dalji razvoj sinoptike i vremena je dosta upitan, ansamble niz ECMWF-a praktično sve do pred sam kraj meseca simulira relativno toplo vreme dok ansamble niz AIF-a (veštačke inteigenije u sklopu ECMWF modela) nema signal za to moguće zahlađenje krajem nedelje, ali negde oko 20. novembra, uz umereno zahlađenje do kraja meseca simulira temperature oko proseka - objašnjava Čubrilo i dodaje da ćemo videti koja će od ove dve simulacije prevagnuti, ali da za sada deluje da snega u nizijama ovog meseca neće biti.

Autor: A.A.