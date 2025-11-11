RHMZ NAJAVLJUJE: DANAS više sunca, a do kraja nedelje i do 19 stepeni, sunce posle kiše, a već sutra još toplije!

Danas će u Srbiji biti malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije, dok se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje očekuje više oblaka, ponegde i slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će na istoku povremeno biti jak.

Jutarnja temperatura biće od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna kretaće se između 10 i 14 stepeni.

Za Beograd se prognozira umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i nešto toplije nego prethodnih dana.



Jutarnja temperatura oko 7 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi oko 13 stepeni.

Do petka se očekuju hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, ponegde i magla ili niska oblačnost u nižim predelima. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, a u petak se ponegde očekuje i do 19 stepeni.

U subotu dolazi do postepenog naoblačenja, najpre na severu zemlje, gde se posle podne i uveče očekuje kiša. Tokom nedelje će se padavine prošирити na остале пределе уз пад температуре.

U ponedeljak se očekuje prestаnak padavina, а од utorka ponovo suvo vreme sa sunčanim intervalima i toplije.