Vatrogasci u Velikom Gradištu primetili NEŠTO ČUDNO u bunaru, a onda je počela AKCIJA: Ubrzo je iz mraka izašao ON

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Vatrogasci-spasioci iz bunara u Velikom Gradištu dubokog preko 15 metara uspešno su spasili malo štene koje je upalo u otvor i nije moglo samo da se izvuče.

- Brzom reakcijom ekipe, koja je uz užad i specijalnu opremu sišla u uzak prostor, mališan je bez povreda izvučen na sigurno. Akcija je trajala nekoliko minuta, ali je zahtevala dobru koordinaciju i potpunu koncentraciju - naveli su u MUP-u.


Za vatrogasce, ovo nije samo rutinski zadatak – ovakve intervencije pokazuju koliko im je stalo do svakog života, bez obzira na to da li je u pitanju čovek ili životinja.

Autor: D.Bošković

