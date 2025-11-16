OD SUTRA JE ZVANIČNO: Ovo je detaljan spisak domova zdravlja koji će raditi u tri smene

Pacijenti širom Srbije od sutra, 17. novembra, moći će da obave hitan pregled tokom noći i u najbližem domu zdravlja.

Ministarstvo zdravlja donelo je ovu odluku kako bi se pacijentima pružila brža usluga za osnovnu medicinsku pomoć, a ujedeno se rasteretile ustanove koje zbrinjavaju pacijente sa ozbiljnijim tegobama i povredama.

Kako se navodi u Ministarstvu zdravlja, cilj je da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć - kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar u svom saopštenju koje sa nalazi na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kako je istakao ministar, analize su pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja.

- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - pojasnio je Lončar.

Spisak domova zdravlja koji će raditi u tri smene:

- Dom zdravlja Voždovac

- Dom zdravlja Vračar

- Dom zdravlja Zvezdara

- Dom zdravlja Zemun

- Dom zdravlja Novi Beograd

- Dom zdravlja Palilula

- Dom zdravlja Rakovica

- Dom zdravlja Savski venac

- Dom zdravlja Stari grad

- Dom zdravlja Čukarica

- Dom zdravlja Kragujevac

- Dom zdravlja Niš

- Dom zdravlja Surčin

- Dom zdravlja Novi Sad

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere – od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.

- Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije, u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima - zaključio je ministar zdravlja, prenosi Espreso.

Jedan od najbolje organizovanih domova zdravlja u Srbiji, Dom zdravlja Niš, spreman je za noćni rad, potvrdio je za Telegraf.rs prof.dr Milorad Jerkan.

- Sve je spremno, to će se raditi u prizemlju Doma zdravlja, angažovani su iskusni lekari, napravljen je program, biće dežuran jedan lekar, dve sestre i jedan laborarnt, i verujem da ćemo ismuniti očekivanja Ministarstva zdravlja a i samih građana. Ukoliko neko ima visoku temperaturu, ili problem sa hipertenzijom, oseća neku tegobu, može da dođe na pregled a da ne mora da ide u Hitnu pomoć ili Urgentni centar. Svaki pacijent najbolje poznaje sebe, ukoliko ima ozbiljne teške tegobe koje liče na infarkt naravno da treba da pozove Hitnu pomoć kako bi što pre stigao do Urgentnog centra, a mi ćemo biti otvoreni za pacijente koji imaju neku tegobu koja se odnosi na neke stvari koje mi možemo da rešimo i koja ne može da čeka jutro - objasnio je profesor Jerkan za Telegraf.rs.

Autor: Iva Besarabić