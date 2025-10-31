Lončar otkriva: Evo šta ćete moći da uradite u domu zdravlja tokom noćne smene!

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je uvođenje noćnih smena u domovima zdravlja širom Srbije, što će posebno značiti građanima u mestima bez bolnica.
„Zašto da putujete kilometrima do bolnice i čekate u Urgentnom centru, kad sve možete da rešite u domu zdravlja?“ – poručio je Lončar.
Evo šta će moći da se obavi noću:
- Merenje pritiska
- Hitna laboratorija (krvna slika)
- Pregled kod povišene temperature
- Slušanje pluća, procena kašlja
- Terapija za obaranje pritiska i šećera
„Građani će moći da se jave noću, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš“, rekao je Lončar za TV Pink.
Ministar je istakao da će izabrani lekari biti dostupni i noću, što olakšava lečenje jer poznaju istoriju pacijenta. Cilj je da se rasterete Urgentni centri i da se pacijentima pruži brža i kvalitetnija pomoć.
Zdravstveni centri – nova organizacija
Lončar je najavio formiranje zdravstvenih centara u kojima više neće biti razlike između doma zdravlja i bolnice. Specijalisti će raditi tamo gde su najpotrebniji, bez obzira na primarnu ustanovu.
„Sve radimo da pacijenti što lakše i brže dođu do pomoći“, zaključio je ministar.
Autor: Dalibor Stankov