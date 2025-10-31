Lončar otkriva: Evo šta ćete moći da uradite u domu zdravlja tokom noćne smene!

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je uvođenje noćnih smena u domovima zdravlja širom Srbije, što će posebno značiti građanima u mestima bez bolnica.

„Zašto da putujete kilometrima do bolnice i čekate u Urgentnom centru, kad sve možete da rešite u domu zdravlja?“ – poručio je Lončar.

Evo šta će moći da se obavi noću:

- Merenje pritiska

- Hitna laboratorija (krvna slika)

- Pregled kod povišene temperature

- Slušanje pluća, procena kašlja

- Terapija za obaranje pritiska i šećera

„Građani će moći da se jave noću, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš“, rekao je Lončar za TV Pink.

Ministar je istakao da će izabrani lekari biti dostupni i noću, što olakšava lečenje jer poznaju istoriju pacijenta. Cilj je da se rasterete Urgentni centri i da se pacijentima pruži brža i kvalitetnija pomoć.

Zdravstveni centri – nova organizacija

Lončar je najavio formiranje zdravstvenih centara u kojima više neće biti razlike između doma zdravlja i bolnice. Specijalisti će raditi tamo gde su najpotrebniji, bez obzira na primarnu ustanovu.

„Sve radimo da pacijenti što lakše i brže dođu do pomoći“, zaključio je ministar.

Autor: Dalibor Stankov