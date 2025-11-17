SUTRA POTOP U SRBIJI! Naglo zahlađenje i olujne nepogode, skoro CELA ZEMLJA na udaru! Biće i SNEGA, evo i gde

RHMZ je izdao novu najavu prema kojoj Srbiju večeras očekuju snažni pljuskovi, olujni vetar i nagli pad temperature za više od 15 stepeni, a to će biti prisutno i sutra. U planinskim predelima kiša će preći u sneg, a zahlađenje će se osetiti u celoj zemlji već tokom noći.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijom vremenskom najavom, upozoravajući da Srbiju do kraja dana i tokom noći očekuje nagla promena vremena, snažni pljuskovi, olujni vetar i drastičan pad temperature, dok već od sutra stiže osetno zahlađenje uz kišu, na planinama i sneg.

Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito.

U Vojvodini mestimično sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U ostalom delu zemlje uglavnom suvo, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 °C, u Negotinskoj Krajini oko 8 °C, stoji u najavi.

Kako dalje najavljuje RHMZ, uveče i noću jače naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Na sajtu Vreme i Radar moguće je pratiti detaljnu vremensku prognozu po satima za sve delove Srbije. Plava boja označava kišu, dok roze označava sneg.

U utorak i sredu osetno hladnije, na jugu obilne padavine



Sutra (18.11.) oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, najavio je RHMZ.

Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu, gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, a najviša dnevna od 7 do 12 °C., stoji u najavi.

Kako dalje najavljuje RHMZ, u sredu (19.11.) oblačno i hladno, u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.

Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava, najavio je RHMZ.

Autor: A.A.