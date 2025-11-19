Poziv ženama širom Srbije: Prijavite se za program 'Znam da mogu' - besplatne radionice i prilika da se predstavite u Katalogu preduzetnica

U okviru programa “Znam da mogu – ekonomsko osnaživanje žena”, Klub preduzetnica UdruŽene poziva sve žene koje već imaju svoj biznis, kao i one koje tek žele da započnu preduzetnički put, da se prijave za besplatnu promociju u onlajn katalogu preduzetnica Srbije „Snaga koja inspiriše“ i učestvuju na inspirativnim radionicama u Beogradu i Kruševcu.

Ovaj projekat ima za cilj da poveže, promoviše i osnaži žene koje stvaraju, grade i pokreću – jer svaka od njih zaslužuje vidljivost, podršku i priliku da napreduje. Kroz javni katalog preduzetnica Srbije biće predstavljene brojne priče žena koje menjaju ekonomsku sliku zemlje – od malih porodičnih radionica do uspešnih brendova koji rastu iz dana u dan. Pored promotivnog dela, u katalogu će biti detalji i za kupovinu od istih (povezivanje sa mrežom prodaje preduzetnice).

Radionice koje menjaju perspektivu i donose konkretno znanje

Program obuhvata četiri radionice – dve u Beogradu i dve u Kruševcu.

Prva u svakom gradu nosi naziv „Ekonomsko osnaživanje žena – Zašto je preduzetništvo ključ za samostalnost“, dok će druga biti posvećena temi „Razvoj biznisa za žene – Kako odmah pokrenuti prihod i uspešno razvijati brend“.

Na radionicama će učesnice dobiti praktična znanja o pokretanju i razvoju sopstvenog biznisa, ali i priliku da razmene iskustva i povežu se sa drugim ženama koje prolaze sličan put.

Ekonomsko osnaživanje – ključ prevencije nasilja nad ženama

Ekonomska nezavisnost je jedan od najvažnijih koraka ka slobodi i samostalnosti žena. Kada žena ima svoj prihod i kontrolu nad sopstvenim životom, smanjuje se rizik od nasilja i zavisnosti od partnera. Upravo zato je misija programa “Znam da mogu – ekonomsko osnaživanje žena” da ženama pruži alate, znanje i podršku da izgrade siguran i stabilan poslovni temelj.

Besplatni vodiči, edukacije i inspiracija na jednom mestu

Sve zainteresovane žene mogu da posete sajt www.klubpreduzetnica.rs i potpuno besplatno preuzmu više od 10 priručnika o pokretanju i unapređenju biznisa, ličnom razvoju i ekonomskom osnaživanju.

Na sajtu će se tokom trajanja programa nalaziti i primeri dobre prakse, inspirativni intervjui i priče učesnica koje su već prošle kroz program – dokazujući da promena počinje onda kada žena kaže znam da mogu.

Za informacija o prijavama za katalog preduzetnica pogledajte OVDE.

Program „Znam da mogu – ekonomsko osnaživanje žena“ realizuje Klub preduzetnica UdruŽene uz podršku Kabineta ministarke bez portfelje zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

