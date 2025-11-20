I sunce i kiša, pa nagli pad temperature i NOVA TURA SNEGA: Obilne padavine sručiće se na OVAJ deo Srbije, upaljeni alarmi

Nakon sunčanog i prijatnog vikenda sa preko 20 stepni, usledio je munjevit i drastičan preokret. Hladni talas je doneo zahlađenje i padavine, u pojedinim krajevima pao je i prvi sneg, međutim, iznenađenjima nema kraja!

Već danas će nam sunce ponovo dati lažnu nadu otopljenja, tek da se priviknemo na toplo vreme pre nego što ponovo stigne novo naoblačenje uz kišu i snegom.

Danas red sunca, red oblaka i kiše

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u četvrtak biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom.

Posle podne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije oko 8 stepeni.

Osetan pad temperature i prelazak kiše u sneg

U vremenskoj prognozi za petak, RHMZ poručuje da nas očekuje oblačno vreme, ujutru sa kišom na jugu i istoku zemlje, kao i u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu. Tokom prepodneva padavinska zona sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Najniža temperatura će biti od 4 do 10 stepeni, a najviša od 7 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije.

Tokom noći sa osetnijim padom temperature kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Na snazi je „žuti“ meteoalarm zbog veće količine padavina za:

Banat

Pomoravlje

Očekuje da da padne više od 20 l/m² za 12 sati. Zbog ove potencijalno opasne pojave je moguće:

izazivanje poplava

prouzrokovanje šteta u vezi sa poplavama

problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje

problemi u saobraćaju

pojava odrona i klizišta

indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja

Formiranje snežnog pokrivača

U subotu će biti oblačno, povremeno sa kišom i hladno, osim na istoku i jugu gde će se zadržati i dalje toplije vreme. Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, ali i kratkotrajno ponegde u nižim krajevima zapadne polovine zemlje.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša temperatura od 3 na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje.

Meteorolozi upozoravaju na veću količinu padavina za kratko vreme i formiranje manjeg snežnog pokrivača što može izazvati probleme u saobraćju i transportu, zbog snega na putevima i klizavog kolovoza.

Drugog dana vikenda, u nedelju, očekuje se oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim krajevima sa snegom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša temperatura od 3 na severozapadu do 8 stepeni na jugoistoku.

Važi upozorenje prvog stepena za formiranje manjeg snežnog pokrivača.

-Od ponedeljka, 24. novembra, i narednih pet dana, biće toplije, ali uz česta prolazna naoblačenja sa kišom – objavio je RHMZ.

Danas +18, za vikend 0 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić kaže da nas u četvrtak očekuje otopljenje i da će to biti najtopliji dan ove sedmice sa maksimalnih oko 17-18 stepeni.

Kiša će u subotu preći u sneg i susnežicu

- Petak donosi novo naoblačenje sa kišom i temperaturom od oko 5 do 10 stepeni. Već u subotu stiže hladni talas i kiša će preći u susnežicu i sneg. Za vikend nas očekuje pad temperature na 0 do 5 stepeni. U nedelju će još ponegde biti snega. U ponedeljak novo otopljenje stiže. Trenutno prognoze daju da ćemo na svaka četiri dana imati promenu vremena – poručuje Ristić.

Autor: S.M.