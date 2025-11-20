Dobra vest iz Rusije u vezi NIS-a: Poreklo kupca nije presudno

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić ocenio je da je odluka ruskih vlasnika da pristanu na prodaju 56,15 odsto udela u NIS-u pozitivan korak ka rešavanju krize.

Kojčić očekuje da će OFAC odobriti transakciju i time omogućiti nastavak stabilnog snabdevanja Srbije naftom i derivatima. Naglasio je da je ključni prioritet - brzo rešenje i očuvanje energetske bezbednosti države, bez obzira na to ko će biti kupac.

- Obradovala nas je informacija da postoji potencijalni kupac i da je sadašnji većinski vlasnik pristao da proda većinski udeo svojih akcija. To je pozitivan korak ka rešavanju problema, jer će omogućiti ponovni transport sirove nafte Janafom i nastavak rada rafinerije punim kapacitetom. Naravno, sve zavisi od odobrenja američke strane, OFAC-a, da dâ zeleno svetlo za realizaciju ovog aranžmana, što je izuzetno važno za našu energetsku bezbednost i stabilnost i omogućava da tržište bude u sigurnoj zoni po pitanju snabdevanja naftnim derivatima. U svakom slučaju, očekujemo pozitivan ishod od OFAC-a za ovu transakciju - navodi Kojčić za Javni servis.

Poreklo kupca nije presudno

Na pitanje o potencijalnom kupcu, Kojčić naglašava da za Srbiju nije presudno odakle kupac dolazi - Evropa, Azija ili Bliski istok - već da se što pre obezbedi stabilno snabdevanje tržišta, iako rezerve trenutno obezbeđuju određeni period sigurnosti.

- Za nas je najbitnije da dođe do rešenja i da do tog rešenja dođe što pre. U ovom slučaju, mislim da je manje bitno da li je kupac iz Evrope, Azije, daleko je bitnije da se nastavi stabilno snabdevanje našeg tržišta, iako postoje rezerve i imamo tu komfornu zonu još jedno izvesno vreme, ali je bitno da se što pre nađe rešenje - navodi gost Jutarnjeg programa.

Model plaćanja i sankcijeGovoreći o mogućnosti da novac od prodaje završi na zamrznutom računu, po modelu Lukojla, Kojčić ističe da će to zavisiti isključivo od dogovora kupca, prodavca i američkih vlasti.

- U našem interesu je samo da se što pre dođe do tog rešenja i da što pre nesmetano naftna industrija Srbije nastavi da radi - naglašava on.

Usklađivanje sa EU

Na jučerašnjoj vanrednoj sednici Vlade Srbije doneta je odluka da se upravljanje gasnom infrastrukturom poveri novom preduzeću, dok će "Srbijagas" nastaviti da snabdeva tržište gasom i u budućnosti.

Kojčić objašnjava da pravila Evropske unije zahtevaju jasno razdvajanje snabdevača, distributera i transportera energenata. On ističe da je odluka Vlade korak ka usklađivanju sa tim regulativama, kako bi se postigla veća transparentnost i obezbedilo pouzdanije snabdevanje tržišta.

- Prema pravilima Evropske unije, neophodno je da snabdevač, distributer i transporter budu jasno razdvojeni. Ova odluka predstavlja usklađivanje sa EU regulativama kako bi se povećala transparentnost i obezbedila bolja snabdevenost tržišta. To je još jedan korak ka približavanju naše regulative Evropskoj uniji - navodi Kojčić.

Interkonekcije

Komentarišući kritike na račun Srbijagasa, Kojčić podseća da su infrastrukturni projekti velike investicije i da se ne mogu realizovati za nekoliko meseci. Interkonekcije su, kaže, neophodne jer omogućavaju više izvora snabdevanja i veću energetsku sigurnost.

- To nisu projekti koji mogu da se završe za mesec ili dva. I najjednostavniji traju najmanje godinu do dve, dok složeniji mogu da potraju i duže. Naravno da je važno što pre izgraditi interkonekcije sa susednim gasnim sistemima, jer nam to omogućava da u svakom trenutku obezbedimo gas iz više različitih izvora. Posebno sada, kada je pod znakom pitanja snabdevanje sa ruske strane zbog dodatnih sankcija Evropske unije. Kada imate više mogućnosti snabdevanja, vaše tržište je energetski sigurnije. To važi ne samo u ovakvim situacijama - tehnički problemi mogu uvek da se pojave, a interkonekcije obezbeđuju rezervnu opciju i neprekinuto snabdevanje - navodi on.

Kojčić dodaje da je, kada je reč o snabdevanju gasom, uvek važno imati dovoljne rezerve. Podseća da Srbija već ima podzemno skladište u Banatskom dvoru, koje se trenutno proširuje, ali naglašava da bi izgradnja još jednog skladišta obezbedila još veću sigurnost.

Gasni aranžman sa Rusijom

Naglašava da nema razloga za zabrinutost u pogledu snabdevanja prirodnim gasom i dodaje da je pitanje novog gasnog aranžmana stvar pregovora između Srbijagasa i Gasproma, ali da za potrošače nema razloga za brigu. Važeći sporazum važi do kraja godine, snabdevanje teče nesmetano, podzemno skladište u Banatskom dvoru je puno 100 osdto, a Srbija ima i dodatne rezerve u mađarskim skladištima. Zbog toga, naglašava on, ne postoji opasnost da zemlja ostane bez prirodnog gasa bez obzira na ishod pregovora.

Dodaje da Srbija već ima diversifikovane pravce snabdevanja: pored gasa koji stiže Balkanskim tokom iz Rusije, tu je i azerbejdžanski gas koji dolazi preko Bugarske.

Pored toga, kaže on, postoje tehničke mogućnosti da se gas u slučaju potrebe dopremi iz više smerova - preko Mađarske, koja je čvorište različitih gasovoda, iz Austrije, sa LNG terminala na Krku ili iz pravca Rumunije.

Autor: S.M.