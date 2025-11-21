NAJLEPŠA ZIMA SE SPREMA NA KROVU SRBIJE! Odbrojavanje počelo, a Stara planina čeka sneg i prve skijaše

Na Staroj planini sve je već u znaku zime. Iako sneg još nije stigao, pripreme su u završnoj fazi, a očekivane padavine u narednom periodu bude optimizam među turistima i domaćinima. Zimski raspust je blizu i svi oči uprte su ka najvišim vrhovima istočne Srbije.

Planina se ovih dana polako stišava. Vazduh je oštriji, jutra hladnija, a sunce kratko. Gosti koji dolaze pre prvog većeg snega kažu da se oseća ono karakteristično zimsko iščekivanje. Čim temperatura padne još nekoliko stepeni, beli pokrivač će prekriti pašnjake i staze. To je trenutak koji mnogi nestrpljivo čekaju.

Zimski turizam je na Staroj planini jedan od ključnih elemenata sezone. Ski centar je maltene već spreman. Uređuju se staze, pregledani sistemi žičara i pripremljeni smeštajni kapaciteti. Domaćini ističu da interesovanje raste iz dana u dan i da veliki broj porodica planira i da praznike provede upravo ovde.

Direktor JP „Stara planina“ Goran Karadžić rekao je da sneg koji se očekuje u narednom periodu da će otvoriti vrata punoj sezoni.

- Sve staze su pripremljene i čekaju trenutak kada će temperatura pasti, a sa njom dovoljno snega. Posetioci nas zovu svakodnevno. Ljudi žele da se vrate na planinu, da uživaju u zimskim sportovima i u čistom vazduhu. Zima je za nas najvažniji deo godine - kazao je Karadžić.

U očekivanju prvog velikog snega, planina pokazuje zašto je jedna od omiljenih zimskih destinacija. Prostranstvo, mir, hladno jutro i osećaj da je čovek ponovo povezan sa prirodom. Kada padnu prve pahulje, Stara planina postaje scena na kojoj se zimska sezona otvara punom snagom.

Odbrojavanje je počelo. Zima je tu, a Stara planina spremna da je dočeka.