AMERIČKI GRIP ZBUNJUJE RODITELJE U SRBIJI! Pedijatar objasnio kako razlikovati Koksaki virus od boginja

Kako razlikovati Koksaki virus od ovčijih boginja kod dece, obrazložio je dr Saša Milićević, pedijatar.

"Roditelji nemaju razloga da brinu"

- To je američki virus ili u prevodu bolest ruku, nogu i usta. Roditelji nemaju razlog da brinu jer se radi o samoizlečivoj bolesti koja uobičajeno traje pet, a najviše deset dana. Svakako, ovo roditeljima stvara vrstu napetosti jer bolest deluje tako da dete biva previše umorno, pa neće da jede i ima temperaturu, ali i osip koji se pojavljuje oko usta, usnoj duplji, tabanima, ali i dlanovima - započeo je Milićević za Kurir.

Milićević je naveo da Koksaki virus kreće kao bilo koja virusna infekcija, odnosno sa temperaturom i malaksalosti, ali da se najčešće drugi dan stvara karakteristični osip.

- Osip može da se pojavi i na leđima, rukama ili butinama, ali su karakteristična mesta koja sam prethodno napomenuo. Zbog toga ljudi to često mešaju sa varičelom, ovčijim boginjama, herpesom, alergijom ili čak morbilama. Tako nastaje sumnja da se možda radi o nečemu opasnom.

Način lečenja

- Vrlo je važno da razumemo da dete neće da jede i ne treba ga forsirati. Bez brige, iako izgubi telesnu težinu, brzo će to da nadoknadi. Kod nas je običaj ukoliko je dete bolesno, da bi trebalo fino da jede, ali u ovom slučaju to ne bi trebalo raditi jer je ovde prisutno zapaljenje sluznice usne duplje i deci to predstavlja problem. Dakle, hrana mora da bude blaga. Kada je u pitanju tečnost, dobar je čaj, supa ili mleko. Dete ne sme da dehidrira, to zapamtite. Ne bi trebalo davati antibiotik za ovo, osim ukoliko lekar ne kaže suprotno - objasnio je Milićević.

Milićević je za kraj rekao da se ovaj virus najčešće javlja kod dece uzrasta do pet godina, ali da to ne znači da su odrasli imuni, ali da se kod njih javlja dosta ređe.

- Kada mi odrasli to dobijemo, to bukvalno prođe neprimetno, poput obične infekcije, pa se samim tim izuzetno retko pojavi osip na usnama ili drugim delovima tela.

