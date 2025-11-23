SVEDOČENJE ČOVEKA KOJI JE PRISUSTVOVAO 'CRNOJ SVADBI': Sveće oko groba, mlada u belom, muzika i obećanje... 'Nevesta je dobijala koverte i nakit, a nakon godinu dana...' (FOTO)

Ako se desi iznenadna smrt momka ili devojke koji nisu stigli da za života stupe u brak, porodica pokojnika ili pokojnice može rešiti da organizuje tzv. 'crnu svadbu' - simbolično venčanje koje se obično organizuje nakon sahrane mada može da bude i na sam dan sahrane.

Baka Ruža, koja se razume u vlašku magiju je, gostujući u Jutru sa dušom govorila o čuvenom terminu "Crna svadba" o kom se u poslednje vreme sve više govori.

- Crna svadba nije dobra, radi se posle smrti. Izaberu veštice, žene koje zaju to da rade. Četvrtkom i petkom se radi magija za ljubav, a crna svadba četvrtak i subota. Zabranjeno je da se radi, ali se ipak radi... Svi rade za pare, niko da ne laže da radi. Ono kada čovek ubije čoveka, za pare... On će to da uradi, za pare, bez obzira na kodeks moralni - rekla je baba Ruža.

Detektiv Braca Zdravković otkrio je da je i sam bio na jednoj Crnoj svadbi.

- Ja sam prisustvovao jednoj crnoj svadbi, to nije kao u seriji. To se odigrava na drugačiji način, ja sam bio gost. Jednon čoveku je poginuo unuk u saobraćajnoj nesreći, i taj dečko je imao devojku, i onda ona nije htela da pristane. Pristala je drugarica. Tu je bio i jedan ugledan sveštenik iz poznatog manastira. I šta se dešava... Ljudi za pare rade svašta. Crkva to zabrnauje, a on je to prihvatio, pre svega za novac, a to je opravdao da crkva ne priznaje smrt, i da je živ na onom svetu - rekao je Braca.

Jedan mladić koji liči na pogiulog je tu prisustvovao, jer liči na njega. kreću svatovu, idu ka grobu do mladića koji je upravo venčan... I ona se kune da će mu biti verna godinu dana... I šta se dešava? Posle toga, onaj koji je barjaktar, on lomi zastavu na grob, i to je znak da odatle idemo kući,i niko se ne okreće ka grobu. Posle godinu dana taj isti sveštenik je radio i razvod, i ona je slobodna. A šta je dobila kao nagradu ja ne znam, dodao je Braca.

To nije nornalno, retko se dešava, i ovo je bilo pre 30 godina, možda se opet desilo negde da se ne zna, dodao je potom.

- Igra se kolo sa svećama u rukama, mlada mora da bude u belom, ako je nevina - ubacila se baka Ruža.

- Mlada je dobijala nakit, koverte, kao da je prava svadba... Vlasi su divan narod i čine većinu stanovništva istočne Srbije... Govore jezikom koji je najsličniji rumunskim vlasima -otkriva Braca.

Autor: D.Bošković