Detaljan cenovnik ribe pred Božićni post: Istražili smo da li je riba jeftinija u marketu ili u ribarnici! Prodavci otkrili da li će da poskupi!

S obzirom na to da su mnogi domaćini za Aranđelovdan spremali posnu trpezu jer je slava pala u petak, a u petak počinje i božićni post, ribarnice širom Srbije beleže ozbiljne gužve.

Prodavci kažu da najtraženije vrste ribe imaju sličnu cenu kao minule sezone i da ne očekuju poskupljenja. U pojedinim gradovima kupci su počeli da dolaze ranije nego prethodnih godina, pa se može videti da se riba sve češće uzima u većim količinama, naročito za vikend, kada se prave posne trpeze za celu porodicu.

Kako se bliži 28. novembar i početak četrdesetodnevnog božićnog posta, tražnja za svežom i pečenom ribom raste, ali takozvana narodna riba, odnosno šaran, pastrmka i oslić, i ove godine ima povoljnu cenu. Prodavci u ribarnicama kažu da se najviše traže pastrmka i šaran, dok i morski brancin, orada, oslić i skuša ostaju nezaobilazni deo mnogih posnih trpeza.

Šarenolike cene

Neki kupci priznaju da ribu uglavnom pazare samo tokom posta i posnih zimskih slava, ali ima i onih koji je kupuju tokom cele godine. Primećuje se i trend da sve više ljudi bira ribu kao zdraviju alternativu mesu, pa se potražnja ne vezuje više isključivo za praznike kao ranije.

Trenutne cene su šarolike i razlikuju se u ribarnicama i marketima. Činjenica je da su neke vrste jeftinije u marketima, pa tako šaran na pijaci košta oko 600 dinara za kilogram, dok u velikim lancima marketa može da se nađe od 550 do 570 dinara. Što se tiče omiljena pastrmke, nema razlike gde ćete je kupiti jer svuda košta od 700 do 750 dinara.

Cene ribe na pijaci

Vrsta ribe Iznos u dinarima

šaran 600

šnicla šaran 1.400

som 900

štuka 700

kečiga 1.800

pastrmka 700-750

oslić 500

skuša 900-1.500

Povoljnija opcija za posnu trpezu je popularni oslić, koji u marketima košta već od 460 dinara za kilogram, dok za prženje, u zavisnosti od grada, treba izdvojiti od 250 do 350 dinara. U ribarnicama kažu da mnoge mušterije u poslednje vreme pazare ribu pečenu na roštilju kao zdraviju opciju u jelovniku, ali koja je znatno skuplja i košta od 1.650 do 3.000 dinara, koliko iznosi kilo oslića ili skuše.

Cena sveže ribe u marketima

Vrsta ribe - Cena

orada 1.350-1.650

brancin 1.400-1.750

šaran 550-570

losos filet od 2.200

oslić od 460

Među skupljim specijalitetima su i dimljene ribe na bukovini, a cena se kreće od 3.400 do 3.900 dinara. Ovakvi proizvodi su posebno traženi u danima pred velike slave kad domaćice žele da upotpune trpezu nečim kvalitetnijim i dugotrajnijim.

Posna trpeza

- Pravi sezonski udar počinje posle 1. decembra. Prvo oko 9, kada ljudi slave Svetog Alimpija, onda su gužve još veće oko Nikoljdana i pred sam Božić. Trenutne cene su slične prošlogodišnjim, a minimalna poskupljenja nekih vrsta moguća su s većom potražnjom, ali ne očekujem nikakve drastične promene. Ljudi ipak najviše pazare ove tradicionalne vrste ribe i te cene bi trebalo da ostanu iste - kaže nam prodavac iz ribarnice na Novom Beogradu.

Cene ribljih specijaliteta

riblja čorba, kg, od 700

dimljeni šaran, 3.700

dimljena skuša, 3.890

dimljena pastrmka filet, 3.500

oslić gril, 1.650

oslić file gril, 2.390

