Jak bol sa desne strane, na tačno OVOM MESTU pali alarm: Upravo je danas velika šansa da osetite taj SIMPTOM, evo i zašto

Sezona slava uveliko traje, večeras je Mratindan, a prema rečima dr Ivane Stefanović iz Hitne pomoći, upravo ovih dana naglo raste broj pacijenata koji se javljaju zbog jakih bolova ispod desnog rebarnog luka - simptoma koji može ukazivati na ozbiljan problem sa žučnom kesom.

Kako navodi doktorka, prethodne nedelje, tokom proslave Đurđica i Aranđelovdana, zabeležen je veliki porast intervencija zbog povišenog pritiska, ali i čitav niz poziva koji su se odnosili na stomačne tegobe.

Mnogo njih se žali i na na stomačne tegobe

- Dosta poziva pacijenata koji se žale i na stomačne tegobe, boli ispod desnog rebarnog luka. Ako znate da već imate problem sa žučnom kesom, već vam je nekad dijagnostikovan kamen, sad sa ovom ishranom ili prejedanjem možete nešto pokrenuti što nije dobro - upozorava Stefanović.

Prema njenim rečima, problem ne predstavlja samo sama žučna kesa, već postoji velika opasnost da se on prenese i na drugi organ.

- Ako to niste rešili na vreme, mislim, na kamen u žučnoj kesi ili neke upale koje imate, sada postoji velika opasnost. Zapravo, žučna kesa per se nije tako strašan problem, koliko je problem što imaju sa pankreasom zajednički izvodni kanal, pa se ta upala prenosi na pankreas, pa je zapravo to ono čega se plašimo i ono što može biti dodatno opasno - pojasnila je.

Doktori upravo zato savetuju oprez i tokom današnjeg dana, kada će se većina naći za slavskom trpezom povodom Mratindana, posebno kod osoba kojima su već ranije dijagnostikovani kameni u žuči ili inflamatorni procesi.



Prejedanje, masna i teška hrana mogu biti okidač za napad, pa se svakom ko oseti jak, probadajući bol pod desnim rebarnim lukom preporučuje da odmah potraži medicinsku pomoć.

Evo kako da prepoznate simptome

Kako su sagovornici "Blic zdravlja" ranije objasnili, bol može biti iznenadan i vrlo snažan, da se pojačava i može trajati čak i nekoliko sati, ali i da bude toliko intenzivan da probudi čoveka iz sna. Najtipičnije se javlja upravo ispod desnog rebarnog luka.

- Bol se javlja obično pola sata nakon konzumiranja masne i začinjene hrane ili koštunjavog voća. Napadi bolova se nazivaju žučnim kolicima. Bol može da se širi prema ramenu i desnoj lopatici ili kičmi, retko u pravcu grudnog koša. Pojačava se pri kretanju i dubokom kašljanju. Bolovi mogu da traju i ceo dan, a vremenom se pogoršavaju. Ako bol traje duže od jednog dana obično se radi o akutnoj upali žučne kese - objasnio je ranije dr Luka Đoković.

Od simptoma se još mogu javiti mučnina, povraćanje, dijareja i iscrpljenost.

- U nekim slučajevima može doći do poremećaja varenja i nadutosti stomaka. Kada se kamenci zaglave u glavnom žučnom vodu, može doći do pojave žutice - prebojenost kože i beonjača. Kako bolest napreduje bol može da se javi i bez unosa hrane. Kod pojave komplikacija temperatura tela je obično dosta povišena - dodaje dr Luka Đoković.

Kada se javlja napad zbog kamena u žuči

Tipičan bol od kamena u žuči (napad žuči, napad žučnog kamena, napad žučne kese) najjače se oseća nakon jela, kada se žučna kesa skupi, stvarajući veći pritisak u bilijarnom sistemu. Ovaj bol može čak i da probudi iz sna.

Bol od kamena u žuči koji naraste do vrhunca, a zatim polako nestaje naziva se žučna kolika. Dolazi u epizodama koje mogu da traju od nekoliko minuta do sati. Epizoda se završava kada i ako se kamen pomeri ili pritisak popusti. Ljudi opisuju bol kao intenzivan, oštar, probadajući, grčeviti ili stežući, zbog kog ponekad ne može mirno da se sedi.

Gorak ukus u ustima

- Bol iz žučne kese može zračiti kroz nervne puteve u leđima ili u područje između lopatica. Ovo je poznato kao "reflektovani bol" - bol koja se oseća na mestu koje nije direktno povezano s izvorom bola. Probavne smetnje, mučnina i povraćanje, često su reakcija na nakupljanje žuči u stomaku, što može izazvati nelagodnost i želju za povraćanjem. Povraćanje može biti učestalo, ponekad s gorkim ukusom u ustima zbog prisustva žuči koja ulazi u želudac - rekla je ranije docent dr Branislava Teofilović.

Autor: D.Bošković