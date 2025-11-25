Ovi studenti ne moraju da vraćaju kredit: Oglasilo se Ministarstvo prosvete

Ministarstvo prosvete objavilo je da se studenti, korisnici studentskog kredita, koji diplomiraju do 30. decembra, oslobađaju obaveze da kredit vrate.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je "uvažavajući najbolje interese studenata, a s obzirom na okolnosti u kojima se odvijao nastavni proces na visokoškolskim ustanovama u prethodnoj školskoj godini" odlučeno da rok za oslobađanje obaveze vraćanja kredita bude produžen do 30. decembra 2025".

U skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu uslov za oslobađanje od obaveze studentskog kredita je da ukupno vreme studiranja ne sme da bude duže od vremena za trajanje nastave, odnosno do kraja tekuće školske godine, piše na sajtu Ministarstva.

Zahtev za oslobađanje od studentskog kredita i overena kopija Uverenja o diplomiranju dostavljaju se najkasnije 30 (trideset) dana od dana diplomiranja na adresu: Ministarstva prosvete – Odeljenje za učeničke i studentske kredite i stipendije Nemanjina 22-26, Beograd.

Autor: Iva Besarabić