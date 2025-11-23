Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Prioritet nam je da obezbedimo uslove za rad u Petoj gimnaziji

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da ulaže sve napore da se učenici Pete beogradske gimnazije što pre vrate u redovne tokove nastave i učenja u matičnoj školi, a da će privremeno izmeštanje učenika u OŠ "Isidora Sekulić" i OŠ "Radojka Lakić" biti na najkraći mogući vremenski period.

Kako se navodi, obezbeđivanje uslova za realizaciju i normalizaciju nastavnog procesa u Petoj beogradskoj gimnaziji je prioritet za Ministarstvo prosvete.

Ističe se da Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu, ulaže ogromne napore kako bi se obezbedili adekvatni uslovi u zgradi škole i samim tim povratak dece bio bezbedan.

Nastava u objektu Pete beogradske gimnazije biće moguća nakon što se ispune svi propisani uslovi za neometan i bezbedan boravak i rad učenika i zaposlenih u matičnoj školi, navodi se u saopštenju i dodaje da je

zajednički cilj svih bezbednost učenika i povratak u školske klupe.

Ministarstvo prosvete ističe se da su prilikom izbora škola u kojima će učenici privremeno pohađati nastavu, uzeti u obzir kapaciteti tih ustanova, kao i lokacija, odnosno, blizina matične škole.

Ministarstvo podseća zaposlene, roditelje i učenike na obavezu poštovanja svih pozitivnih propisa iz oblasti obrazovanja u smislu redovnosti pohađanja nastave i to sve u cilju savladavanja i nadoknađivanja predviđenog gradiva i kako bi se stekli uslovi da budu ocenjeni na vreme, odnosno, kako bi se polugodište na zakonit način privelo kraju.

Cilj je, kako navode, da se što pre normalizuje nastavni proces u Petoj beogradskoj gimnaziji, kako bi mogli legalno i legitimno da se konstituišu organi škole i nastavi sprovođenje započetog javnog konkursa za izbor novog direktora škole.

"Neophodno je obrazovni proces odvojiti od politike, a bilo kakvo organizovanje koje ometa rad nadležnih službi i zaposlenih nije u interesu učenika. Održavanje napetosti i nepoverenja svako ne ide u prilog normalizaciji nastave i bržem povratku učenika u školu", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Učenici Pete beogradske gimnazije su u sredu saopštili da su izglasali povratak na nastavu i izlazak iz blokade koja je trajala od 13. oktobra, nakon što im je obećano raspisivanje konkursa za izbor novog direktora te škole.

Autor: S.M.