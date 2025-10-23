AKTUELNO

'UTRČALI SU U ŠKOLU I NAPALI UČENIKA' Oglasilo se ministarstvo prosvete povodom incidenta u Medicinskoj školi na Zvezdari

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će u saradnji sa školom, MUP-om, Tužilaštvom i drugim institucijama preduzeti sve mere propisane Pravilnikom o primeni protokola o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, povodom današnjeg incidenta u Medicinskoj školi na Zvezdari kada su nepoznata lica napala učenika 2. razreda te škole.

Srednja medicinska škola u Beogradu

- Očekujemo zrelu reakciju javnosti i medija koja bi trebalo da bude lišena senzacionalizma, a osuđujuća za grupe pojedinaca koje čine i podstiču nasilje. U ovom trenutku je najvažnije da je učenik dobro i da se brzo oporavi", navodi se u saopštenju ministarstva.

Ministarstvo je podsetilo da se u Medicinskoj školi na Zvezdari, pre početka prvog časa u drugoj smeni, dogodio incident u kome su nepoznata lica utrčala u školu i napala učenika 2. razreda.

U saopštenju se navodi da je učenik, nakon brze reakcije nastavnika i učenika, a zatim i Hitne pomoći, prevežen u Urgentni centar gde mu je ukazana medicinska nega.

Dodaje se da je učenik sve vreme bio svestan i komunikativan, kao i da je odmah obaveštena i policija koja sprovodi dalju istragu.

