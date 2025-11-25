OVE VOZAČKE DOZVOLE U EU POSTAJU NEVAŽEĆE Ko je ne zameni na vreme, upašće u problem: Evo za koga to važi i do kad je ROK

Zamena vozačkih dozvola na nacionalnom nivou traje već nekoliko godina. Milioni vozača postepeno menjaju svoje stare dozvole za novu verziju koja ispunjava standardizovane kriterijume propisane od strane Evropske unije.

Prema tim standardima, vozačke dozvole u Evropi trebalo bi da postanu jedinstvene. Zato svi vozači koji su vozačku dozvolu dobili pre 19. januara 2013. moraju da je zamene novom najkasnije do 2033. godine.

Zamena vozačkih dozvola do 2033. odvija se u fazama. Prema nemačkoj vladi, cilj je rasterećenje uprava i sprečavanje dugih vremena čekanja.

Dakle, ako je vaša vozačka dozvola izdata između 1999. i 2001. godine, spadate u vozače koji moraju da je zamene do 19. januara 2026.

Cilj je da sve vozačke dozvole u Evropi budu otpornije na falsifikovanje i da odgovarajući uređaji mogu mašinski da ih očitaju.

Novoizdane dozvole već imaju taj standardizovani format. Međutim, vlasnici starijih plastičnih ili papirnih dozvola moraju da ih zamene do sredine januara 2026. godine.

Kako se menja vozačka dozvola

Zamena vozačke dozvole nije komplikovana. Potrebno je samo da podnesete zahtev u nadležnom odeljenju za vozačke dozvole radi izdavanja nove. Zdravstveni pregled ili novi vozački ispit nisu potrebni.

Cena nove EU vozačke dozvole kreće se između 25 i nešto više od 30 evra, u zavisnosti od mesta stanovanja. Važno je znati da čak i ako ne zamenite vozačku dozvolu na vreme, nećete izgubiti pravo na vožnju.

Međutim, mogli biste da imate problem ako vas policija zaustavi sa isteklom dozvolom. Policija može da vam da opomenu i zatražiti kaznu od 10 evra i time je slučaj završen.

Čak i ako putujete u inostranstvo, preporučljivo je da blagovremeno zamenite dokument. Kazne se razlikuju od zemlje do zemlje.

Istekla vozačka dozvola može da vam napravi problem tokom provere i čak vam onemogućiti nastavak putovanja. Još jedna važna stvar: rent-a-car kompanije najverovatnije više neće prihvatati vašu staru vozačku dozvolu, pa nećete moći da iznajmite automobil.

Autor: Iva Besarabić