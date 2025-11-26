AKTUELNO

Oglasili se meteorolozi RHMZ-a! Čeka nas nagli pad temperature, stiže ZIMA, a poznato i kada će biti SNEGA

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Danas nas očekuje pretežno oblačno i hladniјe vreme, najavljuje RHMZ.

U centralnim, јužnim i istočnim kraјevima mestimično će biti kiše. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Naјviša temperatura kretaće se od 5 stepeni na severozapadu do 14 stepeni na јugoistoku. A onda kreće...

- Posle podne i uveče sledi osetniјi pad temperature, a u toku noći ka četvrtku na zapadu i јugozapadu, kao i u planinskim predelima јužne Srbiјe sneg - najavljuje RHMZ.

Zahlađenje će stizati postepeno. U četvrtak i petak biće oblačno i hladniјe, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Susnežica i sneg se očekuјu ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i јužne Srbiјe uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača. Naјmanje padavina se očekuјe na severu, gde će u četvrtak biti uglavnom suvo.

U subotu postepeni prestanak padavina.

Od nedelje uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature.

PRONAĐEN AUTOMOBIL ZA KOJI SE SUMNJALO DA JE ULETEO U JEZERO: Evo gde je pronađeno vozilo

Autor: Marija Radić

