Palo već 10 centimetara snega! Neverovatan snimak iz Čačka, a prati ga važna PORUKA

Na teritoriji Čačka tokom noći palo je i do 10 centimetara snega na pojedinim delovima grada, javlja agencija Rina. Oni su na Instagramu objavili i neverovatan snimak vejavice na kom se vidi kako se sve zabelelo, od krovova kuća do dvorišta i okoline. Prava zimska idila!

Uz snimak je šak istaknuta i jedna važna i možda i strašna poruka (ako je ne poslušate). Naime, vozačima se savetuje dodatan oprez zbog poledice, a nadležni apeluju da je od 1. novembra obavezna upotreba zimskih guma ili odgovarajućih pneumatika.

Veći broj udesa dokazuje koliko je oprez neophodan, jer čak i iskusni vozači mogu proći loše ako na zaleđenom putu voze neprilagođenom brzinom ili bez zimskih guma.

Temperatura se u većem delu Srbije ovog jutra kreću od 0 do 2°C, na jugu, juogoistoku i istoku Srbije od 3 do 7 stepeni, pri čemu je Negotin sa 7 stepeni najtopliji. Najhladniji su Sjenica sa -1 i Zlatibor i Kopaonik sa -2.

Autor: S.M.