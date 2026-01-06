Posle snega i bljuzgavice stižu ledena kiša i poledica: Jedan savet čuva glavu! Ovo nikako ne radite!

Nakon vejavice i formiranja snežnog pokrivača u pojedinim delovima Srbije i prestonice i do 30 centimetara, Republički hidrometeorološki zavod je upozorio na pad temperature u večernjim satima i pojavu ledene kiše, zbog čega se očekuje poledica.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i koriste zimsku opremu, dok se pešacima savetuje dodatni oprez zbog klizavih trotoara.

Građani bi trebalo da se kreću pažljivo, sitnijim koracima i sa obućom prilagođenom zimskim uslovima, kako bi se smanjio rizik od povreda na ledu.

Saveti za hodanje po ledu

Hodajte kao pingvini, pravite više sitnijih koraka, držeći noge blizu zemlje

Centar ravnoteže treba da bude na nozi koja je u iskoraku

Uvek prvo spustite obe noge na stepenik, pa onda krenite na sledeći

Izbegavajte obuću koja ima plastičan ili ravan đon, kao i štikle. Najbolje je da đon bude sa kramponima

Preko cipela navucite čarape koje pri hodu povećavaju trenje i umanjuju mogućnost pada

Možete preko đonova navući i specijalne gumene trake protiv klizanja

Pri hodu telo nagnite napred i široko razmaknite, noge što će vam dati bolju stabilnost

Ne držite ruke u džepovima, već nosite rukavice ako vam je hladno

Izbegavajte bele delove pešačkog prelaza

Ako se okliznete, dočekajte se na ruke, uvucite bradu ka grudima kako potiljkom ne biste udarili o tlo

Šta da uradite da ne biste pali na led

Ako osetite da počinjete da padate, trudite se da izbegnete pad na kolena, zglobove ili leđa

Pokušajte da padnete na mesnati deo tela - bok, zadnjicu ili ramena

Nemojte ispružiti ruke kako biste prekinuli pad jer povećavate rizik od preloma šake i ručnog zgloba

Laktovi bi trebalo da budu savijeni, a telo opušteno jer opušteni mišići pomažu da se udarac nakon pada ravnomernije

rasporedi po telu, i samim tim smanjuje šanse za povredu

Ako je telo ukočeno rizik od preloma kosti je veći

Pad na ledu

Šta da uradite ako ipak padnete

Utvrdite da li ste povređeni

Nemojte odmah ustajati niti dozvoliti drugima da vas odmah nakon pada pridignu na noge

Ostanite par trenutaka u položaju u kom ste o proverite da li vas nešto boli

Ukoliko možete da ustanete, okrenite se na stranu

Ustanite polako, uz nečiju pomoć, ukoliko je moguće, kako biste sprečili rizik od ponovnog pada

Ako ste sa nekim ko je pao i ne može da ustane, pozovite pomoć

*Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Autor: A.A.