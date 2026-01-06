Posle snega i bljuzgavice stižu ledena kiša i poledica: Jedan savet čuva glavu! Ovo nikako ne radite!

Nakon vejavice i formiranja snežnog pokrivača u pojedinim delovima Srbije i prestonice i do 30 centimetara, Republički hidrometeorološki zavod je upozorio na pad temperature u večernjim satima i pojavu ledene kiše, zbog čega se očekuje poledica.
Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i koriste zimsku opremu, dok se pešacima savetuje dodatni oprez zbog klizavih trotoara.
Građani bi trebalo da se kreću pažljivo, sitnijim koracima i sa obućom prilagođenom zimskim uslovima, kako bi se smanjio rizik od povreda na ledu.
Saveti za hodanje po ledu
Hodajte kao pingvini, pravite više sitnijih koraka, držeći noge blizu zemlje
Centar ravnoteže treba da bude na nozi koja je u iskoraku
Uvek prvo spustite obe noge na stepenik, pa onda krenite na sledeći
Izbegavajte obuću koja ima plastičan ili ravan đon, kao i štikle. Najbolje je da đon bude sa kramponima
Preko cipela navucite čarape koje pri hodu povećavaju trenje i umanjuju mogućnost pada
Možete preko đonova navući i specijalne gumene trake protiv klizanja
Pri hodu telo nagnite napred i široko razmaknite, noge što će vam dati bolju stabilnost
Ne držite ruke u džepovima, već nosite rukavice ako vam je hladno
Izbegavajte bele delove pešačkog prelaza
Ako se okliznete, dočekajte se na ruke, uvucite bradu ka grudima kako potiljkom ne biste udarili o tlo
Šta da uradite da ne biste pali na led
Ako osetite da počinjete da padate, trudite se da izbegnete pad na kolena, zglobove ili leđa
Pokušajte da padnete na mesnati deo tela - bok, zadnjicu ili ramena
Nemojte ispružiti ruke kako biste prekinuli pad jer povećavate rizik od preloma šake i ručnog zgloba
Laktovi bi trebalo da budu savijeni, a telo opušteno jer opušteni mišići pomažu da se udarac nakon pada ravnomernije
rasporedi po telu, i samim tim smanjuje šanse za povredu
Ako je telo ukočeno rizik od preloma kosti je veći
Pad na ledu
Šta da uradite ako ipak padnete
Utvrdite da li ste povređeni
Nemojte odmah ustajati niti dozvoliti drugima da vas odmah nakon pada pridignu na noge
Ostanite par trenutaka u položaju u kom ste o proverite da li vas nešto boli
Ukoliko možete da ustanete, okrenite se na stranu
Ustanite polako, uz nečiju pomoć, ukoliko je moguće, kako biste sprečili rizik od ponovnog pada
Ako ste sa nekim ko je pao i ne može da ustane, pozovite pomoć
*Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Autor: A.A.