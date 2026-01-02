OPASNA POJAVA ZA VIKEND STIŽE U SRBIJU! Detaljna vremenska prognoza za naredne dane: Pašće i do pola metra SNEGA - Ovi krajevi prvi na udaru

U Srbiji za vikend stiže novo zahlađenje sa snegom i formiranjem snežnog pokrivača lokalno i do 30 centimetara.

U južnim predelima biće toplije sa kišom, koja će se u večernjim satima lediti pri tlu, a početkom sledeće sedmice očekuje se i u zapadnim i centralnim predelima.

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je na svom Fejsbuk profilu da se narednih dana nad većim delom regiona očekuje ozbiljan sneg. Naglasio je da nas posle kraćeg otopljenja već od petka očekuje spuštanje hladnog fronta, zahlađenje i kiša koja će brzo preći u sneg.

Pravi zimski dani pred nama

- Zatim bi oko 5. pa sve do 8. ciklon nad Mediteranom trebao u talasima donositi snežne padvine. Veći deo nizija regiona bi do 8. mogao akumulirati od 10 do 25 cm, dok bi brdsko-planinski predeli akumulirali od 25 do 55 cm snega. Najmanje snega bi dobio severozapad Hrvatske jer bi Sredozemni cikon slabo uticao na vreme kod njih, ali i jugoistok Srbije koji bi najduže mogli biti u toplom sektoru ciklona - napisao je Čubrilo i dodao da je ova najava podložna promenama što se tiče količine snega.

U prethodnoj prognozi Čubrilo je najavio pad temperature gde će se maksimumi kretati od -7 do -2, dok bi oko 9. januara uz kraće razvedravanje moglo biti vrlo jakog mraza.

- Oko 10. je prema trenutnom stanju sinoptike moguće kraće otopljenje, dok bi zatim prema sredini meseca ponovo zahladilo uz sneg... - najavio je Čubrilo i podsetio da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.

Autor: Iva Besarabić