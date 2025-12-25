NIŽU SE UPOZORENJA RHMZ! Popaljeni alarmi za ovaj deo Srbije: Napadaće POLA METRA SNEGA

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za Istočnu Srbiju zbog stvaranja snežnog pokrivača visine od 10-20 centimetara snega u nižim predelima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetra u nižim predelima, do skoro pola metra na planinama, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa.

- U istočnoj Srbiji danas (25.12.) sneg uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara snega u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine do preko 30 - 40 centimetara u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa - navodi se u upozorenju RHMZ.

Naredna tri dana zbog dve opasne pojave gore meteoalarmi

Podsetimo, RHMZ je ranije izdao narandžasti meteoalarm. Kako su naveli, zbog snega, ali i veoma niskih temperatura naredna tri dana na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm.

Meteoalarm za danas

Tokom današnjeg dana narandžasto upozorenje biće na snazi u istočnoj Srbiji, gde se i očekuje najviše pahulja, dok će žuto upozorenje važiti za ostatak zemlje, osim za Vojvodinu koja je, za sada, "zelena".

Meteoalarm za sutra

Sutra će na teritoriji najvećeg dela Srbije na snazi biti žuti meteoalarm koji će upozoravati na sneg, ali i niske temperature u istočnoj Srbiji.

Meteoalarm za subotu

U subotu žuto upozorenje važiće za celu teritoriju Republike Srbije.

Vreme do kraja dana

Kako navode iz RHMZ, danas preovlađuje oblačno vreme, sa snegom uz stvaranje snežnog pokrivača, a u Vojvodini će padavine uglavnom biti u vidu kiše ili susnežice. Do večeri prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći.

Takođe, duvaće slab i umeren vetar, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.

U istočnoj Srbiji usled intenzivnih padavina i jakog vetra stvaranje snežnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predelima. Na području Beograda oblačno i vetrovito, u nižim delovima grada kiša i sneg, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

