PADAVINE NE PRESTAJU TRI DANA! Sneg, kiša i susnežica će se sručiti na Srbiju - evo kada i gde tačno

Padavine u Srbiji neće prestajati naredna tri dana, od današnjeg podneva pa sve do nedelje očekuje nas talasi kiše, snega, susnežice i lokalnog leda na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vremenski uslovi biće izuzetno nestabilni, a vozači i pešaci pozivaju se na pojačan oprez.

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti oblačno i veoma hladno vreme, praćeno severnim i severozapadnim vetrom koji će na istoku i u planinskim predelima povremeno biti jak.

- Na severu Vojvodine suvo, u ostalim predelima susnežica i sneg, u brdsko-planinskim krajevima stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni, na istoku i jugoistoku Srbije malo toplije vreme sa kišom i susnežicom, najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. U oblasti Homolјa pre podne, a u toku večeri i naredne noći i u drugim višim predelima na istoku i jugoistoku očekuje se kiša koja će se lediti na tlu - najavljuju iz RHMZ.

Padavine se očekuju ujutro i pre podne, pa ponovo kasnije posle podne i uveče. U večernjim i noćnim satima sneg se očekuje i u nižim predelima.

- U Beogradu oblačno i hladno, pre podne sa kišom i susnežicom, pa ponovo snegom tokom večeri i noći ka petku. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja oko 2 stepena - kažu iz RHMZ.

Kretanje padavina u Srbiji naredna tri dana

RHMZ upozorava da će do subote, 29. novembra, vreme ostati pretežno oblačno i hladno uz čestu pojavu kiše, snega i susnežice.

Na radarskim snimcima, na sajtu Vreme Radar, se takođe može videti da će sneg i kiša u našoj zemlji padati čak i tokom celog dana u subotu. Padavine će se tokom naredna tri dana premeštati po celoj zemlji, povremeno će se intenzivirati, a sneg se može očekivati i u Beogradu sva tri dana.

Tek u noći ka nedelji padavine će početi da se stabilizuju, da bi u toku dana u nedelju i prestale.

