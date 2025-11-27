AKTUELNO

Ledeni haos nam je pred vratima! Ovaj grad je već zavejan, a evo gde će biti najrizičnije

U brdsko-planinskim krajevima, kao i u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije, tokom se večeri se očekujesneg uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača.

Ostali delovi zemlje suočiće se sa kišom i susnežicom, a u večernjim satima i tokom noći sneg će se proširiti i na niže predele.

Pahulje su već stigle i do Kruševca.

Putevi na Zlatiboru su prekriveni snegom, pa se saobraćaj usporeno odvija.

Posebno rizična situacija prognozirana je za Homolje, kao i visoke predele istočne i jugoistočne Srbije, gde se očekuje kiša koja će se lediti pri tlu. Ovakvi uslovi mogu izazvati poledicu i značajno otežati kretanje, posebno u saobraćaju.

U Beogradu će vreme biti oblačno, a tokom večeri i noći ponovo se očekuje susnežica i sneg, dok će u nižim delovima grada povremeno padati kiša.

Meteorolozi savetuju oprez, naročito vozačima, zbog moguće poledice i naglog prelaska kiše u sneg.

Lančani sudar kod aerodroma 'Nikola Tesla': Ima povređenih, stvaraju se velike gužve

