SNEG PADA I U BEOGRADU: Idilične slike u glavnom gradu, ponegde se i zabelelo (VIDEO)

Srbiju je zahvatio novi talas padavina, a padavinska zona širi se od jugoistoka prema severozapadu.

Trenutno sneg veje širom centralne, zapadne i jugoistočne Srbije i u brdsko-planinskim predelima.

Jaka susnežica pada u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu, ali će u nastavku večeri i u ovim predelima Srbije susnežica preći u sneg.

Sneg je negde oko ponoći počeo da pada i u Beogradu.

U višim delovima grada čak su se i zabelele ulice.

Najobilnije padavine očekuju se večeras i noćas, kao i sutra tokom dana, naročito ujutro i pre podne.

Poseban oprez večeras i noćas preporučuje se u saobraćaju zbog veoma mokrih i klizavih puteva.

Foto: Tanjug/DUŠICA GAVRILOVIĆ

Usled kiše i susnežice, na putevima se zadržava veća količina vode, dok na putevima u brdsko-planinskim predelima ima ugaženog snega i do 5 cm. Bez zimske opreme ne krećite na put. Vožnju treba prilagoditi kako vremenskim uslovima, tako i uslovima u saobraćaju.

U nedelju stabizacija vremena, a sledeće sedmice osetno toplije i stabilnije, temperatura i do 15 stepeni.

Kada i kako se pričestiti?! Evo šta žene nikako ne bi trebalo da rade

