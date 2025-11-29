AKTUELNO

SRBIJA POD SNEGOM, OVDE JE OZBILJNO ZAVEJALO! Od jutros napadalo 32 centimetara, zabeleli se i mnogi gradovi!

Već danima u Srbiji je vreme pravo zimsko vreme sa kišom, susnežiom i snegom, a ponegde je bilo i ledene kiše. Maksimalne temperature su tek koji stepen iznad nule.

Srbiju je sinoć i noćas zahvatio novi talas padavina, koji se premeštao od jugoistoka ka severozapadu. Širom zemlje bilo je susnežice i snega, dok je na severu i krajnjem jugoistoku Srbije padala kiša.

Jaka susnežica padala je u Beogradu, da bi tokom noći i jutra padao i sneg.

Najviše snega palo je na zapadu i jugozapadu Srbije i u planinskim predelima, gde je tokom prethodne noći palo novih 10 do 20 cm snega.

Zlatibor jutros meri najiše snega u Srbiji, a njegova visina je 32 cm. Kopaonik meri 18, Sjenica 16, a Požega 8 cm.

Simolično sa nekoliko centimetara zabeleli su i mnogi gradovi, uključujući i Beograd.

Ovog prepodneva u Srbiji je oblačno, tmurno i veoma hladno, uz slab sneg, dok u Vojvodini pada kiša umerenog intenziteta.

Trenutne temperature kreću se u većem delu Srbije od 1 do 3 stepena, a na istoku Srbije od 4 do 6 stepeni.

Zlatibor i Kopaonik mere -2, a Sjenica -1 stepen.

I u nastavku vikenda u Srbiji kiša, susnežica i sneg.

Sledeće sedmice stabilno i znanto toplije.

