U JEDNOM DELU SRBIJE JE TRENUTNO -11 STEPENI: Sneg nastavlja da pada širom zemlje - Oglasio se RHMZ sa najnovijom prognozom

U toku prepodneva nastavak padavina u Srbiji - kiša će biti češća pojava u Vojvodini (osim na Fruškoj Gori), zatim u nižim delovima zapadne i centralne Srbije, dok će sneg padati u oblasti Homolja, u pojedinim delovima Banata, na području Beograda, kao i u brdskim delovima Šumadije i zapadne Srbije, saopštio je RHMZ najnoviju prognozu za danas.

Prestanak padavina na granici kiše i snega očekuje se posle podne. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje, a pred jutro mestimično slab mraz, stvaranje magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima i po kotlinama.

Najhladniji je trenutno Crni Vrh, gde je u 10 časova izmereno -11 stepeni.

U ponedeljak (01.12.) ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva.

U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 °C, a najviša od 8 do 13 °C.

Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti.

Autor: Iva Besarabić