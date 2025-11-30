STIŽE SPOJ TRI POJAVE ZBOG KOJIH SE SVIMA DIŽE KOSA NA GLAVI: Oglasio se RHMZ - Moramo biti OPREZNI, a ovog datuma stiže ono najgore

Republički hidrometeorološki zavod najavio je u toku noći oblačno, suvo i tmurno vreme uz postepeno delimično razvedravanje sa zapada.

Pred jutro očekuje se mestimično slab mraz, stvaranje magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima i po kotlinama.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ u ponedeljak (01.12.) ujutro biće mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima očekuje se magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva. U toku dana biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima.

Kiša na jugu Srbije

Vetar će biti slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša od 8 do 13 Celzijusa. Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti. Vozačima se savetuje oprez zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima.

U utorak (02.12.) ujutro RHMZ najavljuje mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržavati i pre podne. U toku dana očekuje se umereno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu Srbije, gde se posle podne i uveče očekuju slabe padavine (kiša u nižim, a sneg u višim planinskim predelima).

Košava u dva dela Srbije

Krajem dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju počeće da duva umeren i jak istočni i jugoistočni vetar (košava). Košava će promenljivim intenzitetom nastaviti da duva tokom većeg dela prve dekade decembra, a na jugu Banata povremeno se očekuju i udari vetra olujne jačine.

U istom periodu, magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i u Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije. Padavine će biti slabe, sporadične i uglavnom u vidu kiše, dok se slab sneg u prekidima prognozira samo za najviše planine.

Autor: Iva Besarabić