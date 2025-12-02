AKTUELNO

SRBIJU 'POJELA' MAGLA: Oprez – popodne nam stiže i OVA POJAVA! Donosimo i prognozu do kraja sedmice

Izvor: Telegraf, Foto: D.Bošković ||

Ovog jutra magla prekriva veći deo Vojvodine, Beograd, Pomoravlje, Podunavlje, nizije, doline i kotline. Maglovito vreme zadržaće se i tokom prepodneva. Posle podne očekuje se podizanje i razbijanje magle, ali i naoblačenje. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, na jugu Banata biće jak.

Maksimalna temperatura biće od 7 do 11 stepeni.

U sredu ujutro oblačnost sa kišom zahvatiće jugozapadne, centralne i istočne delove Srbije, dok će sneg padati na višim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine, ujutro i na nižim visinama.


U predelima sa kišom očekuje se 5 do 10 litara kiše po kvadratnom metru, na višim planinama do 10 cm snega.

Jutarnja temperatura od 1 do 5°C, maksimalna dnevna od 6 na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu do 11°C.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

U toku večeri delimično razvedravanje.

Od četvrtka do kraja sedmice ponegde slaba kiša, na višim planinama slab sneg.

Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10 stepeni.

Autor: D.Bošković

