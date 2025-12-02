UVEĆANU PENZIJU PRIMIĆE SVAKAKO PRE BADNJEG DANA Građani su rekli svoje: Država radi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će prva isplata uvećane penzije, koja je od juče viša za 12,2 odsto, početi trećeg, četvrtog ili petog januara.

Prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara.

- Prvu uvećanu penziju primiće svakako pre Badnjeg dana, pre Božića. Čestitam im i želim im dobro zdravlje, dug život, i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - rekao je Vučić.

Penzije u Srbiji od juče su veće za 12,2 odsto, a prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno je i direktno sasekao laži na društvenim mrežama u kojima se navodi da nema novca u budžetu za povećanje penzija. Štaviše, on je potvrdio da će penzije od sutra biti uvećane za 12,2 odsto.

- Kao što je to bio slučaj 2014. godine. Objašnjavali smo, borili se, imali podršku najodgovornijih građana u našoj zemlji. A penzioneri kao iskusni ljudi, ali i kao ljudi koji znaju i pamte dobro svakojaka vremena, umeju da cene nečiji trud i nečiji rad - naveo je Vučić.

Šta kažu građani

Građani Srbije istakli su da su prezadovoljni povećanjem.

- Država sve radi kako bi pomogla građanima. Da može Vučić bi povećao više - rekao je jedan penzioner.

- Država radi. Ako je iko do sada radio, radi Vučić - rekla je jedna penzionerka iz Beograda.

- Svako povećanje je dobro - smatra njen sugrađanin.

- Ako imaju u budžetu, zašto ne, ako je realno. Zadovoljan sam dosadašnjim radom. Kako je bilo ranije, posle onog smanjenja valjda je tako trebalo da bude, da se izvučemo iz poteškoće - dodao je.

Dodao je da su u pitanju ljudi koji znaju da je u državi po prvi put stabilan kurs dinara gotovo 14 godina što, kako je istakao, nikada u srpskoj istoriji nije bio slučaj.

- To su ljudi koji znaju da penzija ne kasni ni sata, a kamoli dana. To su ljudi koji znaju da su, uprkos problemima koje smo imali, penzije sve veće i veće i znaju da ćemo posebnu pažnju našim najstarijim građanima da posvetimo u narednom periodu. I kao što sam rekao, to su bile sitne obmane za upotrebu u ove tri opštine gde se odigravaju lokalni izbori - naglasio je Vučić.

Autor: A.A.