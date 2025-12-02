STIŽE RUSKI LEDENI VAZDUH OVOG DANA: Decembar sa puno snega i mrazeva, a za doček Nove godine su OVAKVE prognoze

Već duže vreme zima 2025/2026. je tema živih spekulacija među meteorolozima, javnošću i svima koji se sećaju kako su zime nekada izgledale.

Pitanje koje visi u vazduhu i izaziva najviše polemike glasi da li će ova zima podsećati na zime iz 80-tih godina, ispunjene snegom i pravim mrazevima.

Dok su dosadašnje prognoze izazivale neizvesnost, konkretne najave meteorologa Ivana Ristića su donose preokret, i prema njegovim rečima, ključna faza dolazi tek u trećoj dekadi decembra, kada se očekuje nagli pad temperature, a pojedini modeli potvrđuju da će snega biti i za doček Nove godine. Do te prekretnice, temperature će biti iznad ili oko proseka.

Zatišje pred buru, pa ruski ledeni vazuh

Ristić kaže za „Blic“ da će prva dekada biti monotona i znatno toplija od proseka, ali da operativni ECMWF i dugoročni CFS model najavljuju u drugoj polovini decembra dolazak ledenog vazduha iz Rusije.

Kako je ranije objavio u prognozi, „jak signal u MJO fazi 7 može dovesti za 10-15 dana razvoj „skandinavskog bloka“ i spustiti hladan vazduh sa severoistoka Evrope prema Balkanu, a za doček Nove godine očekuje snežne padavine.

U prvoj dekadi biće uglavnom oblačno, ponegde može biti kratkotrajno kiše, samo na najvišim nadmorskim visinama padaće sneg, a maksimalne temperature će bit između 10 i 15 stepeni.

- Ove nedelje i do oko sredine sledeće, imaćemo delimično razvedravanje. Očekuju se sunčani intervali, ali će ujutru biti mraza i magle sa temperaturama između 0 i 5 stepeni. Početak decembra obeležiće prilično monotona prognoza, ali to je samo zatišnje pred buru koja nas očekuje krajem meseca – kaže Ristić.

Umerene hladnoća pred jače zahlađenje

Period tranzicije, odnosno, postepeni ulazak u jače zahlađenje očekuje u drugoj dekadi decembra. Već krajem prve i početkom druge dekade osetićemo da temperatura postepeno pada. Povremeno će biti kiše, ali Ristić poručuje da ne treba isključiti ni susnežicu ni sneg u tom periodu.

-Imaćemo osećaj da smo iz blage jeseni ušli u poznu jesen. Minimalne temperature vazduha će biti od 0 do 5 stepeni, a u najtoplijem delu dana živa u termometru će rasti do 5 i 10 stepeni. Uz više oblaka očekujem da povremeno padavine u vidu kiše. Biće to period umerene hladnoće pred jače zahlađenje koje nam stiže krajem meseca. Ključni datum će biti 24. decembar – kaže Ivan Ristić.

Dolazak ledenog vazduha

Nekoliko dana nakon ulaska u treću dekadu, posle 20. decembra, prema rečima Ivana Ristića, do Srbije će stići „Zver sa istoka“, kako evropski meteorolozi nazivaju ledeni vazduh iz Rusije.

Hladni front će nakon prolaska kroz „bečka vrata“ stići do nas i doneće osetno hladnije vreme uz pad temperature na minimume između -7 i -2 stepena, i maksimume od -2 do 3 stepena.

-Kišu će zameniti sneg i postoje velike šanse za ledene dane i sneg, a trenutno i modeli potvrđuju doček Nove 2026. godine uz snežne pahulje. Najverovatnije da će biti snežnog pokrivača i u nižim predelima. U blažoj varijanti smo imali novembar koji je počeo Miholjskim letom, a završio jačim zahlađenjem i snegom. Sada ćemo iz „lažnog proleća“ i jeseni završiti sa pravom zimom, jačom i snežnijom od nekoliko prethodnih – zaključuje Ristić.

Autor: Iva Besarabić