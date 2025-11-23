100 DANA SNEGA I TEMPERATURE DO MINUS 25! Tri scenarija za zimu u Srbij: Evo koji će mesec prema dugoročnoj prognozi biti NAJHLADNIJI

Dok su nas prethodne sezone navikle na jesenje temperature usred decembra, Marko Čubrilo, naš poznati meteorolog amater, u dugoročnoj prognozi poručuje da bi zima 2025/2026. trebalo da bude sinoptički bitno drugačija od nekoliko proteklih.

Ako ste se pitali da li ćemo konačno imati konkretniju zimu, odgovor je da, jer prema njegovim analizama pred nama je sezona koja binizijama mogla da donese oko 75 mraznih dana, a planinama oko 120 dana. Čubrilo otkriva i da će najjači mrazevi u nižim predelima i gradovima ići na oko -15 stepeni, a u najhladnijim mestima i oko -25 stepeni. Procenjuje da postoji čak oko 65 odsto šansi ova zima bude hladnija od proseka!

-Najhladniji deo zime trebao bi da bude period od polovine decembra do kraja januara, dok bi potencijalno februar mogao doneti rano proleće i ili nastavak hladnoće. Broj dana sa snegom na tlu bi mogao biti od oko 40-45 dana u nizijama do oko 100 dana na planinama - najavio je Čubrilo.

Najjače mrazeve očekuje u januaru, ali su jaki mrazevi mogući i u februaru.

Stanje svetskog mora i kvazi-binalna oscilacija

Čubrilo poručuje da je pred nama zima koja će imati vrlo neobične anomalije vode svetskog mora i da je moguća vrlo slaba „La Nina“.

Što se tiče kvazi - binalne oscilacije, to je parametar koji predstavlja smenu dominacije istočnih ili zapadnih vetrova u višim slojevima troposfere.

- kada su dominantni istočni vetrovi znatno je veća verovatnoća za jače poremećaje stabilnosti troposfernog polarnog vrtloga i pojavu naglog zagrevanja stratosfere

- kada dominiraju zapadni vetrovi ta verovatnoća je znatno niža

-Atmosfera je još sredinom leta prešla u jaku istočnu fazu ove oscilacije i tako će biti i tokom ove zime – kaže Čubrilo.

Stanje severno–atlantske oscilacije

NAO, severno-atlatska-oscilacija, je index koji meri razliku u vazdušnom pritisku između Azorskog anticiklona i Islandskog ciklona.

- kada je ovaj index pozitivan dominiraju jaki zapadni vetrovi koji sa Atlantika donose zimi vlažan ali relativno topao vazduh

- kada je negativan zapadni vetrovi su znato slabiji i čak mogu okrenuti na istočne, znatno su veće šanse za hladniji faze tokom zime

-Prognozirano stanje NAO indexa kod ECMWF modela sugeriše da bi on trebao biti negativan u decembru i januaru dok bi bi u februaru trebao biti pozitivan-kaže Čubrilo.

Snaga zapadnih vetrova

U prognozi za zimu, Čubrilo navodi da je još jedan način da se posmatra snaga i stabilnost polarnog vrtloga snaga zapadnih, zonalnih, vetrova na oko 60 stepeni sgš. U prognozi svih modela, izdvaja ECMWF kao najpouzdaniji, i navodi da bi zapadni vetrovi gotovo celu zimu trebali biti slabiji od proseka, posebno početkom zime.

-Tek početkom februara bi vetrovi mogli ponovo dostići prosečne vrednosti, ali se za sada ne prognozira njihov odlazak u zonu iznad proseka – poručuje Čubrilo.

Vremenska prognoza ECMWF modela za decembar

Kod ovog modela, sinoptika za decembar pokazuje građenje jakog blokirajućeg, anticiklona u širem prostoru Arktika i Skandinavije. U ovom položaju anticiklon bi uslovio izmenu vazdušnih strujanja nad Evropom, objavio je meteorolog.

- po istočnoj periferiji anticiklona bi iz zapadne Rusije ka našem delu Evrope strujao relativno hladan vazduh

- naš deo Evrope bi imao česte prolazne padavine, na planina bi to bio sneg, a u nizijama u početku kiša, a usled jačanja anticiklona i pojačanja hladnog prodora sneg, posebno u drugom delu meseca

- uz ovakvu anomaliju vazdušnog pritiska bi dominirali vetrovi istočnog kvadranta

Vremenska prognoza ECMWF modela za januar

Model i dalje pokazuje jak anticikonalni blok, ali, objašnjava Čubrilo, po istočnoj periferiji tog anticiklona ka našem delu Evrope bi se i dalje odvijao prodor hladnog vazduha.

Time bi strujanje bilo jače i postojanije nad našim delom Evrope te u koliko se ova sinoptika ostvari januar bi bio najhladniji zimske mesec.

- verovatno će u toku meseca postojati varijacije u snazi hladnog podora i moguća su kraća otopljenja

- relativno hladan januar sa temperaturama oko ili malo ispod proseka

- sneg bi bio česta pojava

- očekuju se dosta jaki jutarnji mrazevi, često oko -15 stepeni, na planinama i niže, posebno uz vedre dane početkom i krajem meseca

- krajem meseca bi anticiklonalni blok slabio što bi bio uvod u manje hladan i padavinama bogatiji februar

Vremenska prognoza ECMWF modela za februar

Kada je februar u pitanju kaže da se postavka ECMWF menja i da bi vlažniji, ali zimi relativno topao, atlantski vazduh lakše i češće dolazio do zapadne i dela središnje Evrope.

-Naš deo Evrope bi se i dalje barem delomično nalazio u polju ovog anticiklona, ali bi hladno strujanje bilo potisnuto još više na istok i hladnoća iz Sibira bi znatno ređe dolazila do nas.

- očekuje se znatno topliji i promenjivi mesec uz česta prolazna naoblačenja i pojavu padavina

- češća pojava kiše u nižim i snega samo u planinskim predelima

- povremeno uz jača zahlađenja snega bi bilo i u nizijama uz pojavu umerenih mrazeva i do -10 stepeni, ali bi zahlađenje bila prolazna, 3-5 dana, i snežni pokrivač bi se brzo otapao

Vremenska prognoza CFSV2 modela za decembar

Američki model za decembar nema signal za građenje anticiklona i širem području Skandinavije i daje znatno tipičniju zimsku sinoptiku, a Čubrilo kaže da ne bi doneo neko jaču zimu i samo bi povremeno kratkotrajni prodori hladnih frontova donosili prolazna naoblačenja i zahlađenja uz kratkotrajan sneg u nizijama.

- sneg se češće očekuje u oblastima preko 900 metara nadmorske visine

- minimumi bi se uz prolazna razvedravanja kretali do oko -8 stepeni, a maksimumi od 4 do 10 stepeni

- decembar bi bio malo topliji od proseka sa prosečnom količinom padavina

- u nizijama ne bi dolazilo do formiranja većeg i trajnijeg snežnog pokrivača

Vremenska prognoza CFSV2 modela za januar

Prema CFSV2 modelu januar donosi značajnu promenu:

- prognozira se zaustavljanje zonalnog, zapadnog, strujanja i umesto njega bi se ka većem delu istočne Evrope pokrenulo znatno hladnije, severoistočno vazdušno strujanje

- dovoljno hladnoće bi stizalo do našeg dela Evrope te bi to u kombinaciji sa vlagom nad Mediteranom donosilo prolazna naoblačenje i najčešće snežne padavine

- januar bi bio hladniji od proseka i minimumi bi se tokom vedrih noći često spuštali na oko -15 stepeni, dok bi maksimumi bili oko ili ispod nule uz povećan broj “ledenih dana”

Vremenska prognoza CFSV2 modela za februar

- ovaj model jača anticiklonalnu blokadu i postavlja je u još hladniji položaj barem kad je naš deo Evrope i pitanju

- koridor za prodor hladnog vazduha bio bi još više otvoren ka Sibiru odakle bi uz hladne istočne vetrove stizala hladnoća

- februar bi mogao biti vrlo hladan sa temperaturama znatno ispod proseka uz jake, hladne, istočne vetrove

- snega veći deo meseca ne bi bilo mnogo jer bi izvorišta vlage bila dosta daleko od nas

- mrazevi bi često bili oko ili malo ispod -10 stepeni, dok bi maksimumi vrlo četo ostajali ispod -3 stepena

Vremenska prognoza CMA kineskog modela za decembar

Čubrilo kaže da kineski CMA model za decembar daje jaku anticiklonalnu blokadu u širem prostoru Arktika i Skandinavije, gotovo identično kao i ECMWF.

-za nas bi to bio snežan i relativno hladan mesec

- uz mrazeve i do -15 stepeni palo bi dosta snega

- dominirali bi istočni vetrovi koji bi nam donosili hladan vazduh

- obilnije snežne padavine se moguće nad južnim delom Balkanskog poluostrva

Vremenska prognoza CMA kineskog modela za januar

- u zapadnoj Evropi očekuje se suv, anticiklonalni, tmuran, ali manje hladan mesec, dok bi ka nama često prodirao maritimno-polarni vazduh

- jakih mrazeva bi bilo manje nego u decembru, ali zato padavina bilo više i bilo bi češće

- nad nama će često dominirati hladno, severozapadno i severno vazdušno strujanje i u nizijama biće snega, ali bi ipak povremeno dolazilo do kraćih otopljenje sa kišom

- vetar bi sa istočnog okrenuo na manje hladan, severozapadni smer te bi umesto Arktičkog, priticao vlažniji i manje hladan maritimno-polarni vazduh

- jakih mrazeva, posebno onih oko -15 stepeni bi bilo znatno manje, dok bi se maksimum kretao oko ili malo ispod nule, a srednja temperatura bi bila oko ili malo ispod proseka

Vremenska prognoza CMA kineskog modela za februar

Prema ovom modelu, anticiklon bi ka našem delu Evrope usmerio veću količinu vrlo hladnog vazduha iz Sibira te bi februar 2026. bio snežan i znatno hladniji od proseka.

- jaki istočni vetrovi bi u određenoj meri sprečili veliko noćno hlađenje atmosfere i minimumi ne bi padali ispod -13 stepeni, ali bi maksimumi bilo niski, od -6 do -3 stepena

- snižen vazdušni pritisak nad Mediteranom bi povremeno donosio talase padavina, uglavnom snega, tako da bi se u toku celog meseca snežni pokrivač održavao i u nizijama

Autor: S.M.