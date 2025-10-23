Zima bi mogla da bude izuzetno snežna i hladna! Ali, moguć je i potpuno drugi scenario: Čubrilo detaljno o prognozi za naredne mesece!

Meteorolog amater Marko Čubrilo kaže da se još uvek ne zna kakva će zima biti i da su mogući različiti scenariji.

Pojedini stručnjaci najavljivali su da će ova zima biti najhladnija u poslednjih 25 godina, a meteorolog amater Marko Čubrilo kaže da se još uvek sve ne zna pecizno, i da su mogući različiti scenariji.

Mogući vremenski obrasci, kako navodi, su:

QBO u stabilnoj, istočnoj fazi

Topla AMO faza,

Negativan IDO (Index Indijskog okeana),

Topla PDO faza.

- Većina prognostičkih modela polako oblikuje dominatne vremenske obrasce koji će imati glavnu ulogu u razvoju vremena tokom zime koja je pred nama. Kako je u pitanju još vrlo rana faza i modeli u obzir uzimaju tek podatke iz septembra, realniju sliku o razvoju sinioptike tokom predstojaće zime ćemo imati u novembru kada modelu budu uzeli u obzir oktobarske podatke - napominje Čubrilo dodajući, međutim, da obzirom na očekivanu slabu "la Ninu" jak signal za povišen vazdušni pritisak se javlja u zoni Aleutskih ostrva, a to je, kako kaže, najčećše signal za dosta snežan vremenski trend nad nizijama južne Kanade i Severnog dela Amerike.



- Glavni centar niskog vazdušnog pritiska bi se trebalo održavati nad Velikim jezerima te bi istoku Kanade i SAD donosio dosta padavina u obliku snega. Ovo je tipična "La Nina" sinoptička postavka za ovaj deo sveta jer ENSO oscilacija ima znatno jači uticaj na vreme nad Amerikom nego and Evropom. Kada je u pitanju sinoptika nad Evropom tu se situacija dosta komplikuje jer se u obzim mora uzeti znatno više ostalih globalnih faktora, posebno ove godine kada je upitno hoće li "La Nina" uopšte biti defenisana kao pojava - objašnjava on i dodaje.

- Istočne faza QBO oscilacije zajedno sa toplom AMO i PDO fazom daju signal sa nestabilniji i polarni vrtlog koji bi bio sklon narušavanju, pa čak i prekidanju u stratosferi ukoliko dođe do njenog naglog zagrevanja. Zime sa ovakvom postavkom globalnih faktora su najčešće imale period naglog zagrevanja stratosfere dosta rano u decembru ili početkom janauara. Zato se kada je Evropa u pitanju mora biti vrlo oprezan kod davanja dugoročne zimske prognoze vremena i mislim da to nije ni moguće prepolovine novembra.

U modelu, koji Čubrilo označava kao najkvalitetniji sezonski model, opaža se određen potrencijal za hladno vreme.

- Pozitivna anomalija u vazdušnom pritisku se simulira od severnog i srednjeg Atlantika preko severozapadne do središnje, ali i istočne Evrope. U ovakvoj postavci vazdušnog pritiska bi po istočnoj periferiji tog anticiklona mogao stizati hladan vazduh sa severoistoka ili istoka, ali da bi zaista postalo vrlo hladno - anticiklon bi se morao pomeriti više ka Grenlandu i pružiti ka Skandinaviji formirajući anticiklonalni blok po kojem bi se sa Arktika i iz Sibira ka većem delu Evrope spuštao vrlo hladan vazduh - kaže on i dodaje da toga za sad nema, pa ćemo videti u kom pravcu će ići novembarska ažuriranja.

- Takvu sinoptiku za sada daje samo CMA (kineski model), a ukoliko bi se on ostvario, zima bi zaista mogla biti vrlo hladna i snežna. Ne treba smetnuti sa uma da ima i modela poput američkog CFSV2 koji nemaju gotovo nikakav signal za blokadu te bi zima u tom slučaju bila relativno topla i suva.

Uzevši sve u obzir, Čubrilo kaže da za sada postoji dosta jak potencijal da zima bude oko ili malo hladnija od proseka.

- Međutim, za sada nema nikakve najave polarne hladnoće i velikih snegova - zaključuje on.

Autor: D.Bošković