Vaše malo nekome znači sve! Pokažite i danas humanost na delu i spasite život - evo i gde i kako!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

- Valjevo, HK "Krušik" a.d. 8.30-14 časova

- Lazarevac, Tehnička škola "Kolubara" 10-16 časova

- Petrovac, Crveni krst 9-14 časova

- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

- Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.