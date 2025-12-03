AKTUELNO

VAŽNA INFORMACIJA O POPUSTIMA, oglasio se EPS: Evo kako da uštedite na računima za struju

Elektronski račun za električnu energiju u Srbiji koristi više od 400.000 građana, a njegovim plaćanjem do 20. u mesecu ostvaruje se popust od sedam odsto, saopštila je danas Elektroprivreda Srbije.

Kako je istaknuto, kupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu Elektroprivrede Srbije.

Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah po formiranju mesečnog zaduženja, navedeno je u saopštenju.

Na taj način, osim što štede vreme, smanjujući upotrebu papira daju i doprinos očuvanju životne sredine.

Naredni korak je da izmire svoj račun do 20. u mesecu i ostvaruju popust od sedam odsto.

