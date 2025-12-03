AKTUELNO

Društvo

SPREMA SE LEDENO IZNENAĐENJE! Šok prognoza za decembar: Najmanje 25 dana minusa, a evo šta se očekuje u novogodišnjoj noći

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Vreme u decembru tradicionalno donosi prve ozbiljne zimske nalete, ali klimatski izgledi i dugoročne prognoze za ovu godinu ukazuju na meteorološki paradoks.

Iako nas očekuju temperature vazduha iznad proseka do 2 stepena, meteorolozi poručuju da će u nižim predelima biti od 13 do 18 mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni, a u brdsko-planinskim krajevima do 25.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) prognozira u nižim predelima do 2 ledena dana sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, a na planinama do 10 ledenih dana, što znači da maksimalna dnevna temperatura tokom celog dana neće prelaziti 0 stepeni.

Temperatura iznad proseka i prosečne padavine

Iz RHMZ poručuju da se prema klimatskim izgledima za decembar 2025. godine, očekuje da temperatura vazduha bude iznad proseka i da padne prosečna količina padavina.

-U celoj Srbiji se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti od 3 do 5 stepeni u nižim krajevima, a na planinama od -2 do 1 stepen – objavio je RHMZ.

Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od 5 do 8 u nižim predelima, u planinskim predelima od 1 do 4 stepena, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -1 do 2 stepena, a na planinama od -4 do -2 stepeni.

Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, u nižim predelima u intervalu od 45 do 75 mm, a na planinama do 90 mm.

- Očekuje se u decembru od 12 do 15 dana sa padavinama u nižim predelima, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana – kažu meteorolozi.

Što se tiče novogodišnje noći, prema grafikonu prognoze temperaturevazduha i padavina za Beograd, 31. decembra minimalna temperatura će biti između 0 i 1 stepen, srednja dnevna između 3 i 4 stepena, a maksimalna dnevna između 6 i 7 stepeni.

Pojedini meteorolozi, prema trenutnim prognozama, očekuju i sneg za Novu godinu!

Sezonska prognoza za decembar

Srednja minimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka, u proseku biti viša za 1 do 2 stepena

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2 stepena

Srednja maksimalna temperatura biće za 1 do 2 stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.2 stepeni

Mesečna suma padavina zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim

U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm

Kakva će biti zima 2025/2026.

U periodu od 1. decembra do 28. februara, RHMZ, očekuje u klimatskim izgledima za predstojeću zimu:

Srednja sezonska temperatura vazduha iznad proseka, sa odstupanjem oko +1 stepen

Vrednosti srednje sezonske temperature vazduha od 1 do 4 u nižim predelima, a u planinskim predelima od 0ºС do -3 stepeni

Broj mraznih dana od 30 do 55, a na planinama od 60 do 75 dana

Broj ledenih dana od 5 do 15, a na planinama od 25 do 40 dana
Sezonska količina padavina u domenu proseka, u intervalu od 110 mm do 160 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 170 mm do 220 mm

Broј dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim kraјevima u intervalu od 32 do 40, a na planinama do 50

Tačan datum jačeg zahlađenja

Meteorolog Ivan Ristić najavio je do kraja prve dekade decembra temperature iznad proseka za ovo doba godine, između 10 i 15 stepeni, a zatim postepeno zahlađenje u drugoj dekadi. Do početka jačeg zahlađenja očekuje povremeno kratkotrajno kišu, ali ne isključuje ni susnežicu i sneg. Posle 20. decembra sledi drastičan obrt.

-Oko 24. decembra osetićemo jak prodor hladnog vazduha iz Rusije i temperature će pasti na prave zimske. Jutarnje će biti između -7 i -2 stepena, maksimume od -2 do 3 stepena. Uz susnežicu i sneg očekujem formiranje snežnog pokrivača i ledene dane. Doček Nove godine biće praćen pahuljama, a do tada možemo uživati u „lažnom proleću“ u prvoj dekadi i kasnoj jeseni tokom druge dekade decembra – kaže Ristić.

Kakvo nas vreme očekuje u četvrtak i petak

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u četvrtak ujutru na severozapadu zemlje, u Negotinskoj Krajini, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije očekuje se magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 5 stepeni na zapadu do 13 stepeni na jugoistoku.

Zbog smanjene horizontalne vidljivost na manje od 200 metara zbog magle i jake košave, sa olujnim udarima jačim od 60 km/h uključen je „žuti“ meteoalarm.

U petak će biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama očekuje se provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša od 8 do 13 stepeni.

Na snaži je prvi stepen upozorenja za olujne udare vetra, jače od 60 km/h.

Autor: Iva Besarabić

