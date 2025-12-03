VEČERAS NEBO GORI: Srbija gleda najveći Mesec godine - Supermesec kakav se više neće ponoviti

Noć 4. decembra donosi jedan od najlepših nebeskih prizora 2025. godine, poslednji Supermesec, pun Mesec koji će biti bliže Zemlji nego inače i zato vidljivo svetliji i veći.

Mesec će se u trenutku punine naći na oko 357.000 km od Zemlje, što ga čini i do 30% sjajnijim i oko 14% većim od prosečnog punog Meseca.

Iako je razlika suptilna i teško uočljiva golim okom, efekat je najizraženiji pri izlasku i zalasku, kada se Mesec spušta nisko nad horizontom i deluje još impozantnije.

Kada i kako će se videti iz Srbije

Supermesec će u Srbiji biti vidljiv od zalaska Sunca do svitanja, pod uslovom vedrog neba. Astronomski podaci pokazuju da će Mesec te noći biti potpuno osvetljen i na poziciji veoma blizu perigeja, što ga čini jednim od vizuelno najsnažnijih u godini.

Najbolji uslovi za posmatranje biće u mestima sa što manje veštačke rasvete:

Vojvodina - ravničarski horizont daje širok pogled; periferija Zrenjanina, okolina Aradca, Mužlje i Ečke pružaju odličnu vidljivost.

Centralna Srbija - uzvišenja iznad Kragujevca, Čačka i Kruševca nude tamnije nebo.

Istočna Srbija - planinski prevoji oko Knjaževca i Sokobanje posebno su pogodni zbog minimalnog svetlosnog zagađenja.

Beograd - najbolje je pobjeći iz centra; Avala, Kosmaj i rubna naselja pružaju bolju vidljivost od gradskog svetla.

Za gledanje nije potrebna nikakva oprema. Dovoljno je otvoren horizont i što manje gradske rasvete. Najspektakularnije fotografije nastaju u trenutku izlaska Meseca, kada zbog atmosferskog efekta izgleda još veći nego što jeste.

Supermesec stiže u vreme velikih planova za povratak na Mesec

Ovaj decembarski Supermesec dolazi dok NASA i Kineska svemirska agencija istovremeno rade na misijama čiji je cilj povratak astronauta na površinu Meseca. Posebno se prati Artemis II, misija sa četvoročlanom posadom (tri muškarca i jedna žena) koja bi trebalo da obleti Mesec u februaru 2026. godine u kapsuli Orion. To će biti najvažniji NASA-in let u poslednjoj deceniji i poslednja provera pre povratka ljudi na površinu.

4. decembra — bez teleskopa, bez opreme, bez priprema — dovoljno je da podigneš pogled. Poslednji Supermesec godine obasjaće Srbiju od sumraka do zore, pod uslovom da se oblaci sklone i prepuste nebo jednoj od najlepših zimskih scena.

Autor: Iva Besarabić