SRBIJA NA SVETSKOJ MAPI! OTVOREN PRVI POGON KINESKOG GIGANTA U NOVOM SADU I EVROPI Hala se prostire na 19.000 kvadrata, a reči gradonačelnika Mićina su ohrabrujuće (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je danas otvaranju fabrike „Shanghai Huizhong Automotive Manufacturing“ u našem gradu, ali i u Evropi. Kineska investicija najavljena je prošle godine, a sada se i obistinila na 19.000 kvadrata u Industrijskoj zoni Kać.

Gradonačelnik je istakao da je i sam mogao da se uveri tokom posete NR Kini, u maju, zašto ova fabrika ima tradiciju dugu 30 godina.

-Kroz najsavremenije tehnologije proizvode delove za automobile. Neke od svetskih kompanija, BMW i Volkswagen, su došli da ih podrže u Novom Sadu. Ovaj proizvodni pogon je izuzetno značajan za Novi Sad. Ovo je jedna od najsavremenijih tehnologija u Evropi, prva fabrika u Evropi, potpuno robotizovan pogon. Kada pogledate broj ljudi koji će biti zaposleni, neko bi rekao da je 20 ljudi malo za početak, ali nije. Svako radno mesto nam je važno. A ti ljudi će raditi na najsavremenijim tehnologijama. Za dve godine će biti zaposleno 200 ljudi. Juče sam se šalio da dolaskom SHAC imamo ceo automobil, fale nam još neki delovi, a nadam se da će ih biti u budućnosti- rekao je kroz osmeh Mićin.

On je podvukao da očekuje od kompanije da u potpunosti ispoštuje dogovor kako će se razvijati u budućnosti i koliko će ljudi zaposliti.

-Pored ove hale postoji još jedan prostor od 30.000 kvadrata, a ja se nadam da će oni u budućnosti iskoristiti taj kapacitet za proširenje. Želim im svu sreću i imaće svu podršku Grada u narednom periodu- zaključio je Mićin.

Autor: Jovana Nerić