SRBIJA UVODI NOVO KRIVIČNO DELO! Ko pošalje tuđe slike bez dozvole - ide u zatvor!

Srbija menja Krivični zakonik - osvetnička pornografija biće posebno kažnjiva. Uvode se strože kazne za deljenje intimnih snimaka bez pristanka.

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, prevenciju nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjana Macura, izjavila je da se uskoro očekuju izmene Krivičnog zakonika Srbije, kojima će po prvi put posebno biti tretirana zloupotreba fotografija i video sadržaja bez pristanka žrtve - poznato kao osvetnička pornografija.

Macura je govorila na panelu u Ambasadi Kanade u Beogradu, održanom u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, naglasivši da digitalno nasilje raste iz dana u dan i da je praćenje takvih slučajeva izuzetno teško.

„Nalazimo se u drugom delu globalne kampanje, i danas imamo priliku da prvi put u fokus stavimo jednu specifičnu vrstu nasilja – digitalno. Važno je govoriti o tome jer broj slučajeva raste do neslućenih razmera“, navela je Macura.

Ona je istakla da je zadatak institucija, ali i društva u celini, da rade na informisanju i edukaciji građana kako bi se sprečilo širenje digitalnog nasilja i zloupotreba intimnog materijala. Zakon, naglasila je, ne sme biti jedino rešenje - potrebna je prevencija, edukacija dece i odraslih i razvoj svesti o posledicama deljenja tuđih snimaka i fotografija.

Kazne će biti strože

Macura je objasnila da će izmene zakona definisati novo krivično delo, koje bi omogućilo da se svako ko bez pristanka objavi tuđe intimne snimke ili fotografije krivično goni, te potencijalno i završi u zatvoru.

„Naš zadatak je da ne samo unapredimo legislativu, već i da radimo na obrazovanju, kako bismo sprečili da do ovakvih dela uopšte dođe“, dodala je ministarka, podsetivši da su žene i devojčice najugroženije, ali da se sve češće među žrtvama nalaze i deca.

Upozorila je i na to da je internet postao mesto ozbiljnog rizika - posebno društvene mreže, gde se najbrže dele fotografije i snimci.

„Apelujem da prostor interneta koristimo oprezno, za ono čemu je namenjen – informisanje, edukaciju i komunikaciju. Moramo biti svesni opasnosti koje nosi, naročito za mlade“, rekla je Macura.

Navela je da mnoge zemlje uvode ograničenja korišćenja društvenih mreža za maloletnike, dok Srbija želi da rešenje pronađe kroz edukaciju, a ne kroz zabrane.

Istakla je i da očekuje da strože mere podignu svest društva, jer bez prevencije, kazne same po sebi neće biti dovoljne.

Na panelu je govorila i ambasadorka Kanade, Severne Makedonije i Crne Gore, Mišel Kameron, koja je podsetila da je pre tehnološkog booma svaka treća žena bila žrtva nasilja, ali da su zbog interneta i novih tehnologija oblici nasilja postali brutalniji i rasprostranjeniji.

„Savremeni napredak transformisao je naše društvo - dao nam je prostor za kreativnost, komunikaciju i rad, ali je stvorio i nove oblike zlostavljanja: uznemiravanje, pretnje silovanjem, deljenje intimnih sadržaja bez pristanka“, navela je Kameron, dodajući da su se UN i međunarodna zajednica obavezale da stanu na put digitalnom nasilju.

Podsetila je i da je Srbija 2013. ratifikovala Istanbulsku konvenciju, te da Kanada podržava sve institucije i organizacije koje rade na zaštiti žena.

„Jedan dan kampanje nije dovoljan. Žene i devojčice očekuju da se ovim bavimo svih 365 dana“, zaključila je ambasadorka.

Autor: A.A.