DETALJNA PROGNOZA ZA ZIMU: Šta nas očekuje na Balkanu i u Evropi

Prva polovina decembra u Srbiji donosi oblačno i kišovito vreme, uz povremeno olujni jugoistočni vetar, dok će temperature biti umerenije za ovo doba godine. Šira evropska slika pokazuje da će veći deo kontinenta ove zime imati ispodprosečne snežne padavine, sa blagim poboljšanjima u centralnim i zapadnim delovima, dok krajnji sever i jugoistok mogu očekivati normalan ili iznadprosečan sneg.

Kako je saopštio RHMZ, u Srbiji će sutra biti oblačno i kišovito. Ujutru se slaba kiša očekuje na istoku i jugoistoku zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Jutarnja temperatura biće od tri do osam, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od sedam do 13 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura će biti oko osam, a najviša dnevna 11 stepeni.

Za vikend će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar. Sledeće sedmice suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije. Kardiovaskularnim i psihičkim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savetuje izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su mogući kod meteoropata.

Kakva nas zima očekuje

Nad celom Evropom se za prvu polovinu decembra predviđaju uglavnom normalne do iznadprosečne temperature, podstaknute zapadnim do jugozapadnim strujanjem. To donosi blagi obrazac na kontinentu tokom zime, sa prekidom dotoka hladnog vazduha ili njegovim potiskivanjem daleko na sever. Gledajući sezonski prosek prema ECMWF-u, uočavaju se ispodprosečne snežne padavine na većem delu kontinenta, sa glavnim područjima snega pomerenim ka severu, ali se vide i neka centralna i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snega, objavio je "SVE". U poređenju sa prognozom od prethodnog meseca, primećuje se određeno poboljšanje. U najnovijim podacima sada se predviđa više snežnih padavina za centralne i zapadno-centralne delove Evrope, kao i za delove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Ne očekuje se porast jakih snežnih padavina kao posledica stratosferskog zagrevanja.

Prognoza snežnih padavina za decembar pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem severu. Iznenađuje manja količina snega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje više na problem niske količine padavina nego na tople temperature, kažu prognostičari.

U januarskoj prognozi ne vidi se nikakvo poboljšanje. Predviđa se da će većina Evrope imati manje snežnih padavina sredinom zime, ali se primećuje da će neka područja prema jugoistoku dobiti više snega u tom periodu, zajedno sa krajnjim severom. Prognoza za februar pokazuje nešto manji deficit u odnosu na podatke za januar. Iako oba meseca izgledaju veoma siromašna snegom, to ne znači da uopšte neće biti snega. To samo pokazuje da se očekuje manja količina snega nego inače.

Gledajući sezonski prosek prema UKMO-u za Evropu, uočava se prilično slaba prognoza snežnih padavina. Za većinu kontinenta predviđa se sezona snežnih padavina ispod proseka, osim za krajnje severne delove.

"Prema našem iskustvu, UKMO je obično manje optimističan u pogledu snega od ECMWF-a, pa je ovo i očekivano. Najnovija analiza pokazuje znatno bolje količine snežnih padavina u poređenju sa podacima od prethodnog meseca. Verovatno je da neko poboljšanje dolazi od trenutnog događaja stratosferskog zagrevanja. Veliki deo kopna pokazuje više snežnih padavina u najnovijoj prognozi, a možemo uočiti i poboljšane snežne padavine nad južnim delom Velike Britanije“, prenose agencije.

Njihova prognoza snežnih padavina za decembar pokazuje jače negativne anomalije. Ovo slaganje u oba modela daje određenu težinu ovom scenariju, sa sporijim početkom sezone snega. Još uvek postoje neka južno-centralna i severna područja sa normalnim do iznadprosečnim ili normalnim snežnim padavinama. Prognoza snežnih padavina za januar pokazuje određeno poboljšanje u delovima centralne Evrope, čak sa nekim područjima iznad proseka, kao i manjim deficitima u odnosu na zapadne delove. To sugeriše da je glavni problem ovog meseca verovatno nedostatak padavina, uz blaže temperature.

Prognoza snežnih padavina za februar ponovo smanjuje potencijal snega u većem delu Evrope, osim na krajnjem severu. I dalje se vidi manji nedostatak snega u poređenju sa januarom, pa je verovatno da će se raditi više o jednokratnim snežnim padavinama.

Autor: Jovana Nerić