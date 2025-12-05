Magla guta Srbiju !? Sutra oblačno, kiša i vidljivost manja od 200 metara

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će sutra vreme biti oblačno, mestimično sa kišom, dok će magla u pojedinim krajevima smanjiti vidljivost ispod 200 metara.
Prognoza za Srbiju
Sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta. Vidljivost će biti značajno smanjena u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a ujutro i po pojedinim kotlinama van košavskog područja.
Sneg samo na planinama
Kratkotrajna pojava snega moguća je jedino na visokim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine. Vetar će biti slab i umeren, a u Homolju, dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni.
Temperature
Najniža: od 4 do 8 stepeni
Najviša: od 7 do 12 stepeni
Prognoza za Beograd
U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno vreme. Slaba kiša očekuje se ujutro i pre podne, zatim ponovo u toku noći ka nedelji. Veći deo dana biće bez padavina. Vetar će biti umeren, povremeno pojačan istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 8, a najviša oko 11 stepeni.
Pogled unapred
U nedelju se očekuje oblačno vreme sa povremenom slabom kišom. Sledeće sedmice uslediće stabilizacija vremena, uz čestu pojavu magle i niskih oblaka u jutarnjim satima. U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode, dok se u noći između četvrtka i petka očekuje prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom.
Autor: Dalibor Stankov