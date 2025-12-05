Usvojen Zakon o eBolovanju: Nema više doznaka, evo od kada počinje i kako funkcioniše!

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o razmeni podataka i dokumenata u slučaju privremene sprečenosti za rad, čime se uvodi softversko rešenje „e-Bolovanje – Poslodavac“.

Od 1. januara 2026. godine, zaposleni više neće morati da nose papirne doznake – sve ide elektronski.

Digitalizacija zdravstva i uprave

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, istakao je da je uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave i zdravstvenog sistema. Novi zakon i softversko rešenje predstavljaju preduslov za funkcionisanje celog sistema i donose brojne prednosti za zaposlene i poslodavce.

Kako će funkcionisati

Od početka 2026. godine, izabrani lekar će u sistemu izdavati elektronsku doznaku, a poslodavci će o tome biti obavešteni elektronskim putem.

Ukida se potreba za papirnim dokumentima.

Smanjuje se administrativno opterećenje zdravstvenog sistema.

Eliminacija duplih unosa i grešaka nastalih ručnim popunjavanjem.

Prednosti za poslodavce

Sistem donosi poslodavcima:

Elektronsko podnošenje prigovora i zahteva.

Praćenje informacija o bolovanjima u realnom vremenu.

Uštedu vremena i resursa.

Veću pouzdanost i transparentnost.

Viši nivo pravne sigurnosti.

Sledeći koraci

Kancelarija za IT i eUpravu najavila je niz aktivnosti kako bi državna uprava i privreda bile detaljno informisane o korišćenju softverskog rešenja „e-Bolovanje – Poslodavac“. Zahvalili su se svim institucijama koje su učestvovale u izradi zakona, uključujući Ministarstvo finansija, Ministarstvo zdravlja, RFZO, Ministarstvo rada i Ministarstvo privrede, uz podršku UNDP i NALED.

