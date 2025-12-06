Černobilj oštećen u napadu dronom: Stručnjaci otkrivaju da li Srbiji preti radioaktivna opasnost

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije oglasio se nakon saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) da je zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini oštećena u napadu dronom početkom godine.

Kako navode, vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na teritoriji Republike Srbije kreću se u uobičajenim nivoima i nema povećanja radioaktivnosti u našoj zemlji.

IAEA je ranije saopštila da zaštitna konstrukcija, koja bi trebalo da sprečava širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava svoju bezbednosnu funkciju zbog štete nastale u februarskom napadu dronom. Inspekcija je pokazala da je konstrukcija propala, a privremene popravke na krovu već su izvedene. Šef agencije Rafael Grosi naglasio je da je neophodna sveobuhvatna obnova kako bi se sprečilo dalje propadanje i obezbedila dugoročna nuklearna bezbednost.

Direktorat podseća da ni u februaru, kada je došlo do napada, nije bilo odstupanja od uobičajenih nivoa radioaktivnosti u Srbiji. Najveći izazov za nuklearna postrojenja u Ukrajini ostaje održavanje kontinuiteta eksternog napajanja električnom energijom.

Građani Srbije mogu biti mirni – merenja pokazuju da nema nikakve pretnje po zdravlje i život u našoj zemlji. Direktorat poručuje da će javnost biti blagovremeno obaveštena ukoliko se pojave nove zvanične informacije.

Podsetimo, nuklearna elektrana Černobilj, koja se nalazi na oko 1.000 kilometara od Srbije, bila je mesto najveće nuklearne katastrofe u istoriji koja se dogodila 1986. godine.

Katastrofa u Černobilju dogodila se 26. aprila 1986. godine i smatra se najvećom nuklearnom nesrećom u istoriji. Radioaktivni oblak zahvatio je gotovo celu Evropu, uključujući i Srbiju

Autor: Dalibor Stankov