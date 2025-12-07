Goca je sama sebi podigla SPOMENIK NA GROBLJU i sve ostavila u ŠOKU, a njena neubičajena poruka krije TUŽNU ŽIVIOTNU PRIČU

Jedan spomenik na groblju u Srbiji izazvao je mnoštvo reakcija na društvenoj mreži TikTok, i to zbog neuobičajene poruke koja se našla na njemu.

Glavni akter ove priče je Goca, žena koja je rešila da sama sebi podigne spomenik, a razlog koji se krije iza te odluke mnoge je duboko potresao.

- 36 godina u Nemačkoj puno radila, tugovala, plakala za domovinom, familijom, za svoje koje sam više volela od sebe. Danas tri godine u domovini za koju sam živela kažu da ih mrzim, da sam zlobna žena, to se vidi po mojim očima. Zato dižem sama spomenik, jer oni nisu dužni da takvoj ženi prave spomenik, koja im je nanela toliko zla i pored svega voleću ih i kada budem umrla - piše na spomeniku, koji je podelio TikTok nalog "Grobošetači".

U potpisu stoji Goca

U potpisu stoji ime Goca, verovatno nadimak žene čiji je spomenik, a koji je sama sebi i podigla. Preminula je 2014. godine, tačnije pre 11. godina, i to u 65. godini života.

Ispod ove objave na TikTok-u našlo se mnogo komentara, a reakcije korisnika bile su podeljene - neki su je sažaljevali, a ima i onih koji su iskoristili priliku da se našale.

Fotografiju spomenika pogledajte ovde.

"Ovo je žalosno, toliko tužno! Neka joj je pokoj duši i laka zemlja", "Ovo je toliko žalosno da nemam reči, jedan bačeni život bolje da je živela sama za sebe bar bi joj ostale lepe uspomene", "Teško im bilo i datum smrti da ugraviraju koliko je bila dobra", "Presek porodične drame da se sačuva za vek vekova", glasili su neki od komentara.

Međutim, u komentarima je jedan od korisnika pokušao da odgonetne šta se to tačno desilo pa je dovelo do raskola u porodici.

- Prestala je da šalje evre iz Nemačke i eto problema, dok je slala novac bila je odlična - napisao je.

Autor: S.M.