Ponovo otvoren most između Malog Zvornika i Karakaja: Teretni saobraćaj vraćen nakon rekonstrukcije

Nakon višemesečnih radova, pušten je saobraćaj u punom kapaciteti preko Drine između Malog Zvornika i Karakaja.

Most, koji svakodnevno koristi na stotine vozila, ponovo koriste i teretanjaci preko pet tona. Završetak radova doneo je značajno rasterećenje i vozačima i lokalnom stanovništvu, a modernizovani most sada pruža bezbedniji, brži i pouzdaniji prelazak između dve obale Drine.

- Isplatilo se čekanje. Dobili smo potpuno nov most, koji je bezbedniji, sigurniji i dosta lepši od prethodnog, koji od izgradnje sedamdeseti, pa do sada nije rekonstruisan - priča Milan Petrović iz Malog Zvornika.

I pešaci su znatno bezbedniji zahvaljujući novopostavljenoj zaštitnoj ogradi sa obe strane pešačkih staza.

- Svakodnevno prolazim ovuda. Sestra mi živi u Srbiji, pa sam ispratio radove proteklih meseci. Bezbedno je kratnje, sve pohvale - kaže Zoran Mitrović iz Karakaja.

Predsednik opštine Mali Zvornik i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović obišli su most nakon završetka radova, ističući značaj kvalitetne infrastrukture ne samo za stanovnike sa obe obale Drine, već i za sve koji prolaze ovim tranzitnim pravcem. Naglasili su da je obnova mosta od ključnog značaja za regionalno povezivanje.

- Obećano, ispunjeno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska Podrinja je informisan da je na mostu zatvoren teretni saobraćaj. Odmah je reagovao i za kratko vreme su počeli radovi - ističe predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

- Most je važan za privredne tokove, a ovim pravcem dnevno prođe između 630 i 650 kamiona, što znači da u proseku svakog drugog minuta most pređe jedan teretnjak. Ovakav intenzitet saobraćaja potvrđuje da je reč o jednom od ključnih infrastrukturnih čvorišta u regionu - rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Autor: Iva Besarabić