'JAVIĆE TI SE KAD ON BUDE HTEO' Jedna rečenica MONAHINJE iz manastira Veta ne da mira majci nestalog farmaceuta Milana iz Niša

Farmaceut Milan Đorđević (42) iz Niša nestao je 10. juna 2024. godine na Suvoj planini. Do sada nije otkriven nijedan trag ili dokaz koji bi ukazao na sudbinu Milana Đorđevića.

Skoro 18 meseci je nepoznata sudbina farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša koji je neobjašnjivo nestao 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Milan je toga dana u podne došao službenim automobilom marke “škoda” do parkinga ispred planinarskog doma u ovim izletištu i otišao u nepoznatom pravcu.

U zaključanom automobilu, pronađena su njegova oba mobilna telefona, novčanik sa dokumentima i laptop računar. Nakon opsežne pretrage planine i višemesečnog apelovanja preko medija, nije otkriven nijedan trag koji bi rasvetlio njegovu sudbinu.

Marica Đorđević, majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića ne gubi nadu da će dobiti vest da je njen sin živ.

- Budim se sa istom nadom svakog dana. A šta ću drugo? Čekam da mi se javi. Ali nikako da se javi. Da li ne sme, da li ne može... Ne znam više ni šta da mislim. Novih informacija iz istrage nema. Pitala sam policiju ima li nekih dojava. Kažu, kao i ranije, nema ništa novo . Bilo je nekih dojava, ali to nešto što ima - nije to. Nema ništa novo, da ima nečeg novog, pozvali bi me – ispričala je Marica ranije.

Ona je dodala da su u mislima bezbroj puta preispitali svaki mogući i nemogući scenario Milanovog nestanka ali da odgovora gde je njen sin – nema.

- Tražimo, ali ništa se ne zna. Neko kaže, zašto niste uzeli privatnog detektiva... Ali gde da ga pošaljemo da ide kada ništa ne znamo? Ne postoji nikakav trag. Da ima nešto policija bi reagovala. Ali nema ništa za šta mogu da se uhvate – kaže majka nestalog farmaceuta.

Marica apeluje na sve ljude koji su možda negde videli Milana ili imaju bilo kakvo saznanje da se jave.

- Apel svima neka se jave ako znaju nešto, ako su čuli nešto, ako su ga videli negde. Pošto je bilo leto, dosta ljudi je bilo u Crnoj Gori. Tamo ima dosta manastira, možda su ga negde videli. Pričam napamet, jer ne znam više šta da kažem. Ako postoji bilo kakav trag da je negde bio, bilo šta, neka jave, kaže Marica.

Majka nestalog farmaceuta iz Niša rekla je da joj mesecima u mislima odzvanja jedna rečenica koju je izgovorila monahinja iz manastira, kada su članovi porodice sa policijom tragajući za Milanom došli do Vete.

- Do manastira Veta se može stići i šumskim putem kroz Suvu planinu. Tuda može da se prođe jedino terenskim vozilima, kvadovima ili pešice. Moj mlađi sin i kum su dva puta bili tim putem do manastira Veta. Prvi put su došli sa policijom i žandarmerijom, sa tri psa tragača. Monah se mnogo ljutio toga dana kada ih je video. Isprva je bio baš ljut, posle se smirio. Ali još mi u mislima odzvanja rečenica koju je jedna monahinja tada rekla Milanovom mlađem bratu. Uhvatila ga je za ruku i izgovorila: "Ne traži brata sada, javiće ti se kada on hoće". Ne da mi mira ta monahinja, zašto je skrenula pažnju mom sinu? Što bi to monahinja rekla mom sinu? Neprestano mislim o tome - rekla se Marica.

Porodica nestalog Nišlije obratila se Srpskoj pravoslavnoj crkvi ali su, kako je Marica ranije više puta izjavila, dobili zvaničan odgovor da je proverom ustanovljeno da se Milan ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji i inostranstvu.

Pas tragač reagovao na tri mesta

Marica je ranije ispričala da, budući da nema nikakvih tragova nestanka, sumnja da je njen sin protiv svoje volje negde odveden.

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - ispričala je ranije Marica.

Majka nestalog farmaceuta je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka. Ni analiza Milanovih telefona nije otkrila nikakav trag kom pravcu bi trebalo da se usmeri istraga.

Potraga bez rezultata

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša.

U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Crvena zemlja

Milanova majka, je ranije ispričala da je na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odrečan odgovor.



Autor: Jovana Nerić