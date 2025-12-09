U NOVEMBRU NIŽI RAČUNI ZA STRUJU: Hitno se oglasila Ministarka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da umanjene račune za električnu energiju od novembra do kraja grejne sezone ima više od 180.000 domaćinstava, među kojima blizu 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama, i oko 11.000 boraca i vojnih invalida koji imaju brojilo na svoje ime, kao i primaoci različitih vrsta socijalne pomoći.

Ona je naglasila da broj domaćinstava kojima su umanjeni računi za električnu energiju uz pomoć države raste iz meseca u mesec, navodi se u saopštenju Ministarstva.

"Prijava je jednostavna na šalteru opštine, a računi mogu biti umanjeni i do 40 odsto. Penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, kao i vojni invalidi, koji imaju brojilo na svoje ime, imaju manje račune za 1.000 dinara mesečno do kraja grejne sezone, a imaće i dodatno umanjenje za redovno plaćanje računa", rekla je Đedović Handanović.

Ppenzionerima sa minimalnim penzijama, koji imaju brojilo na svoje ime, računi su umanjeni po službenoj dužnosti, navodi se, dok su pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, ostvarili i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaju i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za električnu energiju do 28. u mesecu tokom grejne sezone. Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta ne važi ni snižavanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Takođe, energetski ugroženi kupci koji ostavaruju ovaj status na osnovu materijalnog stanja, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije tokom čitave godine, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 odsto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.



Autor: Jovana Nerić