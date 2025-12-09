POKLON ZA ONE KOJI SU NAJVIŠE DALI! Fond PIO ostaje posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika

Redovna povećanja penzija, uključujući decembarsko od 12,2 odsto, značajna su podrška našim penzionerima.

Za generacije koje su gradile našu zemlju i borile se za sve nas, Fond PIO tokom cele godine sprovodi aktivnosti kroz društveni standard korisnika penzija:

- besplatna desetodnevna rehabilitacija u banjama Srbije

- sportsko-rekreativne i kulturno-edukativne aktivnosti

- paketi solidarne pomoći za najugroženije

- podrška penzionerskim udruženjima i jačanje socijalnog dijaloga

- brojni popusti i pogodnosti uz Penzionersku karticu

Ovog meseca, zajedno sa Bankom Poštanska štedionica, podržavamo sve akcije Tehnomanije namenjene penzionerima.

U periodu od 8. do 11. decembra aktuelna je podela 100 veš mašina penzionerima koji imaju Penzionersku karticu Fonda PIO ili imaju otvoren račun u Banci Poštanska štedionica i koji se, u naznačenom periodu, prvi jave u program TV Studio B.

Fond PIO ostaje posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika.

Autor: Jovana Nerić