AKTUELNO

Društvo

NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA IZ AMFORE: Pretvorite dom u prazničnu bajku - raskošne jelke, ukrasi, svećnjaci...

Izvor: Promo, Foto: Instagram.com/amfora__home ||

Prednovogodišnja euforija je idealan trenutak da dom zasija u prazničnom sjaju, a Amfora je ove sezone pripremila kolekciju koja će osvojiti sve ljubitelje lepog enterijera.

U Amforinoj ponudi nalaze se pažljivo birane veštačke jelke vrhunskog kvaliteta, dostupne u klasično zelenoj i modernoj snežno beloj varijanti.

Zahvaljujući gustoj krošnji, prirodnom izgledu i stabilnoj konstrukciji, ove jelke postaju centralni praznični motiv svakog doma — elegantne, dugotrajne i savršene za ukrašavanje po sopstvenom stilu.

Pored jelki, Amfora nudi i širok asortiman ukrasa koji razigravaju prazničnu atmosferu: staklene kugle, zlatne i srebrne dekoracije, prirodne elemente, pampas i modernije, minimalističke komade koji prate najnovije trendove u uređenju doma.

Posebno se izdvajaju svećnjaci i dekorativna rasveta, koji unose toplinu i stvaraju savršenu zimsku atmosferu u svakom kutku prostora. Od metalnih elegantnih modela, preko staklenih i rustičnih, do modernih skulpturalnih svećnjaka — svaki komad dizajniran je da upotpuni praznični stil i unese dozu sofisticiranosti.

Uz bogatu ponudu dekoracije i uvek prisutan osećaj estetike, Amfora vas poziva da ove godine kreirate praznike po svojoj meri — tople, sjajne i nezaboravne.

#Amfora

#DEKORACIJA

#Nova godina

#Praznici

#UKRASI

#jelke

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Strašno dobri popusti za Halloween u Fashion Company radnjama i online

Zadruga

STARI LISAC! Otkriveno koja učesnica se sviđa Janjušu, KREĆE U AKCIJU! (VIDEO)

Extra

MELANIJA OKITILA BELU KUĆU, SVA ŠLJAŠTI OD UKRASA I LAMPI: Božićne jelke na svakom koraku, PRVA DAMA objavila snimak kao iz BAJKE (FOTO+VIDEO)

Lifestyle

Kolač sa jabukama kakav niste probali: Zimska čarolija koja oduševljava na prvi zalogaj

Domaći

NOVOGODIŠNJA IDILA U DOMU VIKI MILJKOVIĆ! Folk zvezda okitila dve jelke: Ne zna se koja je lepša (FOTO+VIDEO)

Beograd

'NOVOGODIŠNjA ČAROLIJA' U USTANIČKOJ ULICI